Bucsa y Quevedo vencen en sus debuts en Brisbane y Auckland

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha metido en la segunda ronda del torneo de Brisbane, de categoría WTA 500 y que se disputa en superficie dura, tras remontar en su debut a la húngara Anna Bondar (4-6, 7-6(4), 6-2), mientras que Kaitlin Quevedo hizo lo propio en el WTA 250 de Auckland, que se disputa en superficie dura, venciendo en primera ronda a la estadounidense Peyton Stearns (6-2, 7-5).

Cristina Bucsa se ha estrenado en 2026 con una victoria de mérito ante Anna Bondar, número 73 del ranking WTA. La cántabra supo sobreponerse a un primer set en el que dejó escapar un 'break' a su favor en el segundo juego, y que acabó llevándose la húngara por 6-4, tras quebrar el servicio de Bucsa en el noveno juego.

Sin embargo, la reacción de la número 50 del mundo llegaría a tiempo. En la segunda manga, Bucsa volvió a tomar ventaja ganando un juego al resto, pero tampoco fue capaz de consolidar el 'break'. Y como en el primer parcial, Bondar se con 5-4 y saque para cerrar el partido, pero esta vez la cántabra se agarró al encuentro con su segundo juego al resto en el set. Y en el 'tie-break' no dejó escapar un gran arranque (5-2) y acabó llevándoselo por 7-4.

En el tercer y definitivo set, Bucsa se mostró muy superior y arrasó a la húngara por un contundente 6-2, gracias a una mejora notable en el servicio, con el que no concedió ninguna opción de rotura. Ahora, en segunda ronda se medirá a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que debutará en 2026.

Por su parte, la joven Kaitlin Quevedo, de 19 años, logró en Auckland la primera victoria en un torneo WTA de su vida. La española se impuso en su debut en el torneo a la estadounidense Stearns en dos sets (6-2, 7-5) en una hora y 29 minutos de juego. Un partido en el que se mostró muy eficaz con su saque en la primera manga, y en el que remontó dos 'break' en contra en la segunda para acabar cerrando el partido.