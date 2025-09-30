El Campeonato de España de Tenis Absoluto pondrá fin en Valencia al Circuito de Nacionales RFET en diciembre

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Tenis Absoluto, que se jugará en el Sporting Club de Valencia entre el 16 y el 20 de diciembre, será el último torneo del Circuito de Nacionales que la Real Federación Española de Tenis (RFET) organiza en colaboración con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV).

La competición contará con una dotación económica de 41.250 euros en premios igualitarios para las categorías masculina y femenina y supondrá el final del Circuito de Nacionales 2025, que ha contado con un total de 34 pruebas repartidas por toda la geografía nacional.

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, explicó la "importante apuesta" que ha realizado por el tenis nacional. "Pensamos que de esta forma ayudamos a popularizar nuestro deporte desde una perspectiva más nacional, dando acceso a premios y a puntos que pueden resultar muy útiles a los jugadores", apuntó en un comunicado del organismo.

El máximo dirigente del tenis español añadió que este Campeonato de España "es la culminación de un trabajo de todo un año". "Podremos ver a los mejores en Valencia, una tierra que siempre ha demostrado una gran afición al tenis y que sigue siendo un lugar clave para el desarrollo de nuestros deportistas", comentó.

Por su parte, el presidente de la FTCV y vicepresidente de la RFET, José Francisco Vicent subrayó que la federación nacional le faltaba "incluir este tipo de torneos en su calendario de 'La Pirámide'", como es conocida la nueva estructura del tenis federativo, con el objetivo de "potenciar el tenis nacional". "Son el escalón previo a los torneos internacionales y son competiciones que realmente nos hacen falta para potenciar nuestro tenis y tener cubiertas todas las escalas", afirmó.

De esta manera, el Sporting Club de Valencia acogerá la edición 2025 del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino y el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino, algo que Vicent considera "un verdadero placer y un orgullo", en un "entorno inmejorable para la celebración del mismo".

La competición arrancará con una fase anterior a la previa, entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre, en la que participarán 48 tenistas según inscripción por ranking. La fase previa se disputará del sábado 13 al lunes 15 de diciembre, con un cuadro de 32 jugadores, tanto en categoría masculina como femenina, formado por los 19 campeones territoriales, 9 inscritos por ranking y 4 clasificados de la anterior a la previa.

La fase final se jugará del martes 16 al sábado 20 de diciembre, con sendos cuadros de 28 jugadores. Además, durante esos días también se celebrará en Valencia el Congreso Nacional de Técnicos y el Máster del Circuito Aficionados de la RFET.