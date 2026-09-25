Carla Suárez: "Este año hemos dado un paso adelante en la BJKC"

Carla Suárez, capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup. - RFET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capitana española de Billie Jean King Cup, Carla Suárez, ha comentado este viernes que con las semifinales alcanzadas en el torneo, el equipo ha dado "una paso adelante" y que está "muy orgullosa" del desempeño de sus jugadores, que han luchado y competido hasta el final por un "mismo sueño".

"Estoy muy orgullosa de mis jugadoras, de cómo luchan, de cómo compiten y también de la sensación que percibo. Están todas unidas. Tienen el mismo objetivo. Tienen el mismo sueño. Tenemos que trabajar. Tenemos que mejorar. Sé lo difícil que es esta competición. Creo que este año hemos dado un paso adelante", apuntó.

Por su parte, la número uno española, Cristina Bucsa subrayó que es "un orgullo" haber vuelto a unas semifinales de BJKC 18 años. "Es una barbaridad. Tenemos buen equipo y vamos a intentar el año que viene hacerlo mucho mejor", agregó.

Pese a la derrota ante Linda Noskova, la cántabra apuntó que el partido tuvo un primer set "muy ajustado" en el que tuvo "opciones de hacerle break" y que incluso llegó a ir por delante (4-2) en el tiebreak. "Y en el segundo set estábamos muy parejas al principio y luego ella dio un poquito más y, al final, eso pues nos ha perjudicado", añadió.

Por último, la número dos española, Jessica Bouzas, habló también de lo "ajustado" de su partido ante Karolina Muchova. "Es una grandísima jugadora, muy talentosa, que viene de hacer grandes resultados, y sabía que no iba a ser un partido fácil. Al final han sido detalles, y creo que he tenido mis oportunidades. He sentido que lo he dejado todo y luchado hasta el final", concluyó.