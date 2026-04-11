Carla Suárez: "Estoy muy contenta por ellas, muy orgullosa del trabajo que han hecho esta semana"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Carla Suárez. - RFET / ÁLVARO DÍAZ

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup (BJKC), Carla Suárez, ha dicho estar "muy contenta" por las jugadoras a su cargo durante la eliminatoria de clasificación para las Finales del torneo y "muy orgullosa del trabajo que han hecho esta semana", venciendo en ese cruce (1-3) fuera de casa contra el equipo de Eslovenia.

En declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Suárez admitió sentir "todas las buenas sensaciones que se pueden tener". "Pero sobre todo muy contenta por ellas, muy orgullosa del trabajo que han hecho esta semana, cómo han rendido en competición y estamos todos muy contentos. El hecho de habernos clasificado era un objetivo y lo hemos cumplido", apostilló la capitana desde Portoroz.

Luego elogió a Kaitlin Quevedo. "La valoración es muy alta. Creo que ha debutado, o ha hecho un debut, de sobresaliente a pesar de las dificultades que podía haber. Lo ha solventado muy bien, creo que hoy ha hecho un auténtico partidazo. Durante toda la semana ha estado también en familia, hemos hecho mucho grupo, mucha unión, y creo que ella también se ha visto arropada y eso le ha dado fuerzas para tener un debut impecable", argumentó.

Además, hizo un repaso a cómo había lidiado con esta eliminatoria. "Sufres un poco por la lesión que hizo que Cristina [Bucsa] no pudiera estar aquí, el hecho de haber llamado a Ali [Bolsova] a última hora, que es su última eliminatoria, la vuelta de Sara [Sorribes], que el año pasado en esta época tuvo que hacer un parón... Muchas cosas, el poder clasificarnos, poder optar al título, etc., muchas cosas", repitió.

No en vano, Suárez recordó que había "muchas jugadoras jóvenes en el equipo" y dijo que "eso siempre crea un poquito de incertidumbre porque no sabes cómo van a rendir". "Y va sumando pensamientos, va sumando sentimientos... y al final sale todo", resumió sobre su estado de ánimo.

Por último, habló sobre posibles regresos como el de Paula Badosa. "A mí me gustaría, evidentemente yo a las chicas las voy siguiendo prácticamente semana tras semana y sé de lo que son capaces. Pero sí que es verdad que hay futuro y en eso nos tenemos que apoyar. Creo que las jugadoras que están hoy en día, digamos las 5 o 10 primeras, están capacitadas para competir a cualquier nivel y tenemos que estar muy orgullosas y confiar en que nos venga un buen futuro", concluyó.