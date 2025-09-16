Carla Suárez: "Ucrania va a ser un enfrentamiento duro"

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de tenis Carla Suárez ha asegurado que la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King frente a Ucrania será un "enfrentamiento duro", ya que las ucranianas tienen muy "buenas jugadoras" tanto en el individual como en el dobles, pero cree que sus jugadoras están "entrenando muy bien" para estar listas de cara al duelo en Shenzhen (China).

"Seguro que va a ser un enfrentamiento muy duro. Tienen muy buenas jugadoras individuales, pero también un buen dobles. Conocemos bien a las jugadoras", ha asegurado Carla Suaréz en la rueda de presa previa al duelo frente a Ucrania, que arranca este miércoles a partir de las 11.00 horas.

Sin embargo, la exjugadora canaria ha explicado que "nunca se sabe" por donde pueden ir las competiciones por equipo. "Estamos entrenando, queremos estar listas. Es un momento difícil, pero también queremos disfrutar. Creo que nos estamos preparando bien", manifestó.

"Siempre es genial estar en las Finales de la Copa Billie Jean King. Estamos felices de estar aquí. Creo que lo más difícil aquí es el 'jet lag'. Pero ya llevamos cuatro días aquí. Hemos estado entrenando muy bien. Pienso que la pista es muy bonita. Por el momento estamos contentas de estar aquí y todo va bien", explicó sobre la adaptación a China, lugar donde se disputan las Finales.

Finalmente, ha revelado que pudo ver al equipo masculino remontar el 0-2 frente a Dinamarca en la Copa Davis. "Sí, claro. Ayer por la noche vimos un poco del primer partido individual de Pedro. Estamos muy contentas por ellos. Seguro que nos ayudará esta semana", destacó la capitana del equipo femenino.