Carlos Alcaraz: "La confianza no tiene tope, es genial sentirme así de cara a Wimbledon"

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció este domingo que se siente en un gran momento, sin "tope" para la confianza que amasó esta semana con la consecución del torneo de Queen's antes del "gran objetivo" de Wimbledon, a partir del 30 de junio.

Al español le preguntaron sobre ser el rival a batir, el secreto para vencerle. "Si lo digo, lo van a hacer", bromeó. "Al final, ahora mismo, tengo una confianza muy alta", confesó después de vencer en la final del torneo londinense al checo Jiri Lehecka.

"Parece que todo se me da de cara, todo se me da bien, pero obviamente la confianza que tengo es de pensar que los rivales tienen que jugar a un grandísimo nivel durante dos horas y media, tres horas, para que puedan vencerme", añadió tras su 7-5, 6-7(5), 6-2 para agrandar sus tremendos números en hierba.

El vigente doble campeón de Wimbledon y ahora también dos veces ganador de Queen's tras la de 2023, irá al Abierto inglés en busca de su sexto 'grande'. "El hecho de ganar partidos, de ganar títulos, siempre te da más confianza. Yo creo que el tema de la confianza no llega a un punto en el que haya un tope", afirmó.

"Ver cómo voy progresando y terminar ganando título eso te da mucha confianza de cara a lo que viene, especialmente aquí en hierba. Es una superficie donde no jugamos muy a menudo. Obviamente luego de cara a Wimbledon, que es el objetivo y lo importante, te da mucha confianza de saber lo que tienes que ir mejorando. Sentirme así es genial de cara a Wimbledon", añadió.

El murciano estiró su racha triunfal a 18 victorias seguidas, campeón hace dos semanas Roland Garros y con esa adaptación perfecta de la tierra a la hierba. "Después de cada día, después de cada entrenamiento, después de cada partido, me he ido encontrando cada vez mejor. La evolución que he tenido desde el primer día hasta ahora ha sido increíble y para mí es lo que más me ha gustado de esta semana y con lo que me quedo", terminó.