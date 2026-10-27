Carlos Alcaraz se divierte en su estreno en Viena

El tenista español Carlos Alcaraz durante el partido ante Karen Khachanov en Viena. - Max Slovencik/APA/dpa

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español se ha impuesto este martes al ruso Karen Khachanov en dos sets (6-4, 7-6(5)) en su debut en el torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, en un partido en el que el murciano acumuló hasta 36 golpes ganadores, avanzando a la segunda ronda.

La vuelta de Carlos Alcaraz a la pista tras su derrota en Shanghái fue muy positiva. Ante un rival de nivel, sobre todo en condiciones indoor, como Karen Khachanov, el murciano exhibió un nivel alto de juego que le permitió llevarse la victoria en dos sets. El cabeza de serie número del torneo conseguiría hasta 36 golpes ganadores, por 29 errores, y supo sobreponerse a situaciones complicadas como restar para evitar que el partido se marchara a la tercera manga.

Y eso que tuvo un inicio de partido en el que al español le costó encontrar la solidez en su saque, concediendo un 'break' en el quinto juego del partido y ante la primera oportunidad de rotura del ruso. Pero la respuesta del murciano sería inmejorable, un 'contra-break' en el siguiente juego, remontando un 40-0 en contra y certificado con una derecha ganadora invertida, para igualar el parcial a tres juegos.

Un punto de inflexión en el set, que traería el mejor Alcaraz al partido. El número tres del mundo ganaría su siguiente saque con comodidad, estaría cerca de volver a romper el de Khachanov. Algo que finalmente acabaría ocurriendo en el décimo juego del partido, donde el español cerraría, al resto y en su primera oportunidad, el primer parcial (6-4) para colocarse con ventaja en el marcador.

El nivel del partido estaba siendo notable, y en la segunda manga iría aun más al alza. Alcaraz y Khachanov amortizaron la entrada a cada uno de los presentes en la pista con puntos al de fantasía al alcance de unos pocos elegidos. Un excelso tenis en el que ambos fueron manteniendo sus servicios, con mayor sufrimiento el ruso, que levantó dos bolas de rotura en el quinto juego.

Así, el set entraría igualado en su tramo final (4-4) y con ambos tenistas manteniendo la iniciativa con su saque. Y cuando todo parecía abocado a que el desenlace del primer set se repetiría en el segundo, con 5-4 a su favor y saque del ruso, el tenista de El Palmar se colocó con dos puntos de partido (15-40), pero Khachanov levantaría hasta tres pelotas de partido para mantenerse vivo.

Una falta de acierto a la hora de cerrar el partido que costaría caro al murciano, que vería como Khachanov rompía por primera vez en el partido su saque en el siguiente juego, para colocarse con 6-5 y servicio para igualar a un set el partido. Pero cuando estaba contra las cuerdas, Alcaraz volvería para forzar la muerte súbita con un 'contra-break' en blanco.

Y el 'tie break' comenzaría mejor para Khachanov, que sería el primero en sumar al resto, colocándose con un 3-1 favorable. Sin embargo, la reacción de Alcaraz sería inapelable, con tres puntos consecutivos que le devolvieron la delantera (4-3), en un 'tie break' que se volvería loco. Seis puntos seguidos al resto que dieron a Alcaraz la cuarta oportunidad, primera con su saque, de cerrar la victoria. Ahí, no fallaría, con una volea marca de la casa para ganar el partido (7-5).

Ahora, en la segunda ronda se enfrentará al ganador del duelo entre el austriaco Jurij Rodionov y el georgiano Nikoloz Basilashvili.