Carlos Alcaraz se queda solo en Miami

El tenista español Carlos Alcaraz golpea una pelota durante un torneo - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista murciano Carlos Alcaraz se quedó este lunes como único representante de la 'Armada' en el cuadro masculino del torneo de Miami (Estados Unidos), segundo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras las eliminaciones de Roberto Bautista y de Pedro Martínez.

El joven de 18 años se metió en los octavos de final del evento tras imponerse por un doble 6-4 al veterano jugador croata Marin Cilic, mientras que el castellonense cayó ante el local Jenson Brooksby por 6-3, 5-7, 6-4 y el valenciano no pudo sorprender al ruso Daniil Medvedev, que le derrotó 6-3, 6-4.

Alcaraz sigue brillando en esta temporada 2022 y después de coquetear con la final en Indian Wells, donde le cerró el paso Rafa Nadal, sigue haciéndose notar en la gira estadounidense donde ahora podría tener un buen examen ante el griego Stefanos Tsitsipas, si este supera al australiano Alex de Miñaur.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero volvió a mostrarse muy sólido y a dejar destellos de todas las cualidades que le han llevado a estar ya entre los mejores del mundo frente a un veterano como Cilic que no pudo inquietar demasiado al español, que conectó 16 golpes ganadores.

Este tiró de la fortaleza de su servicio y de la energía que ofrece en la pista en todas sus acciones para desarmar al croata, que sólo tuvo una opción de rotura en todo el partido, en el primer saque de su rival. Este no sólo la salvó sino que en el juego siguiente no dejó pasar su oportunidad y a la cuarta opción quebró para coger una ventaja que ya no soltaría ni vería peligrar.

El triunfo en el primer parcial terminó por asentar a un Alcaraz que ofreció aún menos resquicios a Cilic en la segunda manga donde sólo perdió cinco puntos con el servicio. Desde esa fortaleza, pudo inquietar al croata que tras salvar un 0-40 en los primeros compases del set, vio como el de El Palmar le rompía con 4-4, una 'break' clave que no perdonó el murciano para cerrar el partido.

Así, Alcaraz se queda, junto a Paula Badosa en el cuadro femenino, como las dos opciones de la 'Armada' en Miami de donde se despidieron Roberto Bautista y Pedro Martínez ante Jenson Brooksby y Daniil Medvedev.

El tenista castellonense, decimoquinto favorito, no pudo con el estadounidense de 21 años tras un duro partido de tres horas y en el que perdió una clara ventaja en el tercer y definitivo parcial de 4-0, momento en el que ya no fue capaz de ganar ningún juego más.

Menos opciones tuvo el valenciano Pedro Martínez ante el segundo cabeza de serie, al que apenas pudo inquietar en un choque donde Medvedev llevó siempre la iniciativa en el marcador salvo en un pequeño instante del segundo set.