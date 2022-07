Carlos Alcaraz sufre en su estreno en Hamburgo ante el alemán Nicolas Kuhn

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz sufrió este martes para superar su estreno en el torneo de Hamburgo (Alemania), puntuable para la ATP y que se disputa en tierra batida, ya que necesitó remontar y los tres sets (3-6, 6-1, 7-6) para deshacerse del local Nicolas Kuhn para unirse a Pablo Carreño que tuvo menos problemas en su debut ante el italiano Luca Nardi (6-2, 6-1).

Dos semanas después de caer eliminado en los octavos de final de Wimbledon ante el italiano Yannick Sinner, el murciano retornó a la acción en la tierra batida alemana donde parte como primer cabeza de serie y donde su primer rival era un jugador que hasta el 2021 jugó bajo la nacionalidad española.

Y este, invitado por los organizadores, mostró bastante resistencia y fue capaz de plantar batalla durante las casi dos horas y media que duró el partido, salvo en el segundo set, el único en el que el de El Palmar pudo mandar con claridad.

Alcaraz no fue capaz de aprovechar sus tres primeras bolas de rotura con 2-2 y lo pagó caro porque Kuhn le rompió su siguiente saque y no desperdició la ventaja para cerrar el primer parcial. La reacción del español no tardó en llegar y forzó el tercer y definitivo set en una segunda manga donde no se vio nunca inquietado.

Pero el alemán supo rehacerse y volver al partido para un tercer parcial donde las opciones de ambos al resto fueron en los primeros juegos, sobre todo un 15-40 para el primer favorito con 2-2. A partir de ahí, mucha igualdad y terminó por decidir el 'tie-break' para el murciano (7/3).

Por su parte, el asturiano Pablo Carreño, cuarto cabeza de serie, se encontró con menos problemas en su estreno ante el italiano Luca Nardi, clasificado desde la previa y del que se deshizo con autoridad por 6-2, 6-1 en poco más de una hora.

Además, en el torneo de Gstaad, también puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, el balear Jaume Munar se clasificó para la segunda ronda al derrotar en un duro partido a su compatriota Bernabé Zapata por 6-3, 3-6, 7-5, mientras que el tinerfeño Roberto Carballés cayó eliminado ante el veterano francés Richard Gasquet (6-4, 7-5).