Carlos Alcaraz vuelve para defender desde la incógnita su trono en el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz. - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz defiende del Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, un torneo al que llega como favorito ante la ausencia del italiano Jannik Sinner, pero con la incógnita de no haber jugado ningún partido desde el mes de abril, mientras Alexander Zverev y Novak Djokovic lideran un ramillete de aspirantes en el que quiere estar el también español Rafa Jódar.

136 días han pasado desde que la muñeca de Carlos Alcaraz dijera basta en el Conde de Godó. Desde entonces, el murciano no ha disputado ningún partido oficial, y lo más parecido a ello han sido los entrenamientos ante rivales como Dani Mérida o Arthur Fils de la última semana en la Arthur Ashe. Sin embargo, su talento y la ausencia del número uno del mundo, Jannik Sinner, hacen que emerja como favorito para hacerse con el torneo.

Sin embargo, la falta de actividad en fuego real también hacen que este estatus esté cargado de incógnitas. Unas dudas que han avivado aún más un sorteo nada benévolo para el vigente campeón en el que, desde su debut este lunes ante el ruso Roman Safiullin, quien ya le ganó en Montecarlo 2023 y está firmando un buen año. Después, tndría una hipotética cuarta ronda ante el estadounidense Tommy Paul o el kazajo Aleksandr Bublik, unos cuartos de final frente al campeón de Montreal Ben Shelton o el campeón de Cincinnati Arthur Fils. Ya en semifinales podría encontrarse con Djokovic o el campeón en 2021 y su verdugo en 2023, Daniil Medvedev.

Y por primera vez en mucho tiempo, Alcaraz no será el único español aspirante al título en un 'Grand Slam'. El madrileño Rafa Jódar llega al último grande del año tras una gran gira norteamericana en la que alcanzó la final en el ATP 500 de Washington y la semifinal en el Masters 1000 de Montreal. Además, su cuadro, más allá de un incómodo debut ante Thanasi Kokkinakis, invita al optimismo hasta la ronda de cuartos de final, en la que se vería las caras con Zverev.

Precisamente el alemán, que está firmando la mejor temporada de su vida en 'Grand Slam' con el título de Roland Garros, la final de Wimbledon y las semifinales de Australia, aparece como uno de los grandes favoritos. Y sería el principal si su nivel en la gira americana hubiera sido mejor. Sin embargo, en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, en los que solo ganó dos partidos, no se ha visto su mejor versión. Eso sí, la fortuna le ha acompañado en el sorteo.

Junto al de Hamburgo y Alcaraz, el trío de grandes favoritos lo completa el serbio Novak Djokovic. Pese a no haber ganado un partido desde Wimbledon, su altísimo nivel en los 'Grand' Slam durante la temporada --finalista en Australia y semifinalista en Wimbledon-- y la oportunidad de lograr su 25º 'grande' con un mermado Alcaraz y Sinner fuera de combate, lo convierten en favorito al que sería su quinto título en Nueva York.

Tras estos, y en un segundo escalón se encuentran los estadounidenses Taylor Fritz, finalista en 2024, y Ben Shelton, Arthur Fils, el canadiense Félix Auger-Aliassime, el ruso Daniil Medvedev, ganador en 2023, o los jóvenes talentos emergentes Jakub Mensik, Learner Tien y Joao Fonseca. Además, el US Open 2026 será el último 'Grand Slam' que dispute el suizo Stan Wawrinka, ganador de tres 'major', que se retirará a final de temporada.

ARYNA SABALENKA BUSCA EL TRIPLETE EN NUEVA YORK

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka afronta el US Open con el objetivo de conseguir el triunfo por tercer año consecutivo, algo que sólo han conseguido desde la 'era Open' Chris Evert (1975-1978) y Serena Williams (2012-2014). Eso sí, la número uno del mundo llega al torneo inmersa en una vorágine de resultados irregulares, no alcanzando los cuartos de final de un torneo desde el WTA 500 de Berlín en el mes de junio.

Así, aunque cuente con el favoritismo, la estadounidense Coco Gauff, ganadora en 2023, llega en plena forma tras ganar en Cincinnati, donde se impuso en la final a su compatriota Jessica Pegula, que busca en este US Open su primera semifinal de 'Grand Slam'. Por su parte, la ganadora en 2022, Iga Swiatek, también viene de firmar una gran gira americana con el título en Toronto y la semifinal de Cincinnati.

Además, el kazaja Elena Rybakina, que ganó el Abierto de Australia y que se adapta a la perfección a la pista dura, aspira a sumar el tercer grande de su carrera. Todo en un US Open 2026 en el que los aficionados podrán disfrutar, después de cuatro años, del regreso la seis veces ganadora del torneo Serena Williams, y en el que Paula Badosa, Cristina Bucsa y Jessica Bouzas serán las principales bazas españolas.