Carreño cae ante Berrettini e Italia se adelanta en la final de la Davis

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El asturiano Pablo Carreño ha caído este sábado ante Matteo Berrettini (6-3, 6-4) en el primer partido de la final de la Copa Davis entre España e Italia (1-0), que se está disputando en Bolonia (Italia), y Jaume Munar tratará de evitar ante Flavio Cobolli que el equipo transalpino revalide el título.

En un duelo que se extendió por una hora y 19 minutos, el gijonés, número 89 del mundo, no pudo quebrar el servicio de su adversario, que no concedió ni una bola de 'break' y que hizo valer una rotura en cada uno de los dos sets disputados para llevarse el primer punto de la eliminatoria.

Berrettini, 56ª raqueta mundial, aprovechó una de las tres pelotas de rotura de las que dispuso en el parcial inaugural para ponerse por delante (5-3), confirmando posteriormente el quiebre para cerrarlo. Ya en la segunda manga, donde desaprovechó dos oportunidades en el primer juego, volvió a romper el saque del español en el noveno y selló su victoria.

En una eliminatoria marcada por la ausencia de los dos mejores jugadores del mundo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, España está obligada a ganar el segundo de los tres encuentros para mantener sus opciones de hacerse con la séptima 'Ensaladera' de su historia.

En la pista dura 'indoor' de la localidad boloñesa, Munar, número 36 del mundo, espera forzar el dobles con un triunfo ante Cobolli, en el puesto 22 del ranking ATP.