Carreño supera su estreno en Montpellier y Sorribes y Quevedo caen en Cluj Napoca

El tenista español Pablo Carreño durante el Abierto de Australia 2026 - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño superó este martes su estreno en el torneo de Montpellier (Francia), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista cubierta, mientras que en Cluj Napoca (Rumanía), de categoría WTA y también en 'indoor', cayeron Sara Sorribes y Kaitlin Quevedo.

Carreño sacó adelante un disputado debut en Montpellier ante el serbio Miomir Kecmanovic, al que remontó y batió tras más de dos horas en tres sets por 4-6, 6-3, 7-6(4) en un partido en el que desperdició un más que valioso 5-1 en el tercer y definitivo parcial antes de sentenciar en la 'muerte súbita' donde arrancó 3/0 abajo.

Por su parte, en Cluj Napuca, Sara Sorribes no pudo avanzar a los cuartos de final tras ser víctima de la remontada de la china Yue Yan, que se impuso por 4-6, 6-2, 7-6(5), con la castellonense desperdiciando un óptimo 4/1 en el 'tie-break' final, mientras que Kaitlin Quevedo, en su debut tras clasificarse desde la previa, tampoco pudo con otra rival china, Xinyu Wang, cuarta cabeza de serie y clara ganadora en dos sets por 6-3, 6-0.