Corretja: "No creo que Nadal necesitase ganar en Roma para demostrar que es el más duro en tierra"

Publicado 23/05/2019 17:51:56 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Alex Corretja subrayó que no le parecía necesario que Rafa Nadal tuviese que llegar al asalto de Roland Garros, segundo 'grande' del año que da comienzo este domingo, con una victoria en Roma, aunque considera que este título "es un gran aviso" hacia sus rivales de que sigue siendo "el más duro en tierra batida", mientras que ve a Garbiñe Muguruza con opciones en París porque si "es consistente puede ganar donde sea".

"No creo que Rafa tuviera que ganar en Roma para demostrar que es probablemente el más duro en tierra, especialmente porque Roland Garros es el mejor de cinco, pero lo de Roma es una gran aviso hacia sus rivales para decirles que aunque no ha ganado tantos torneos como antes sigue siendo el jugador más difícil de derrotar", expresó en una entrevista con varios medios Corretja, uno de los expertos para Roland Garros de Eurosport, cadena que emitirá más de 250 horas en directo a través de sus canales y plataformas.

El finalista en el 'grande' francés en 1998 y 2001 ve positivo este triunfo para la "confianza" del manacorí y advirtió que pese a tener sólo un título se ha quedado a las puertas de la final en Montecarlo, Barcelona y Madrid por lo que llega a la defensa de su título "con una cantidad de partidos más que suficiente". "Digamos que ha alcanzado su clímax en el momento adecuado", indicó.

El catalán cree que tanto el balear como el serbio Novak Djokovic "está un poco por encima del resto" de cara a París, aunque Dominic Thiem "se les está acercando" o Stefanos Tsitispas está "mejorando mucho", sin descartar a otros como Juan Martín del Potro, Roger Federer o Stanislas Wawrinka.

Además, apuntó a la importancia de a quien se midan los dos primeros cabezas de serie "en la tercera y cuarta ronda, que va a dictar un poco el torneo porque no están frescos". "Rafa ha jugado mucho en la gira de tierra y Novak acabó en Roma bastante agotado y necesita recuperar muy bien, pero les veo todavía como los dos más en forma y más superiores, pero no tanto como solían ser", comentó.

"Creo que Novak está en buena forma otra vez y para él fue muy

importante para ganar en Madrid. Luego llegó a Roma y realizó un gran esfuerzo para llegar a la final y creo que no estaba lo suficientemente fresco como para enfrentarse a Rafa", añadió sobre el número uno del mundo.

En cuanto a la vuelta a Roland Garros de Roger Federer y sus opciones, Corretja no duda de que nunca hay que descartarle. "Pero no creo que está en su mejor forma ahora. No tiene tanta libertad en tierra y su servicio no es tan superior. Siempre va a ser Federer y peligroso juegue donde juegue, pero mi opinión que es que dudo de que pueda ser uno de los favoritos", confesó.

En cuanto al cuadro femenino, se refirió a las opciones de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, campeona en París en 2016. "Se mueve bien y conoce la tierra. Los primeros partidos serán muy importantes para que ella fortalezca un poco su confianza", indicó.

"Luego, considerando que no muchas personas van a hablar de ella al menos desde el principio, tal vez irá ganando ronda y le dé un poco la sensación de que puede seguir su propio camino sin que la gente hable de ella, lo cual creo que en este momento de su carrera o situación, creo que podría ayudarle", añadió de la de Caracas, poco regular este año.

Para el excapitán de la Copa Davis, Muguruza está entrenando "duro" y tiene "una cosa muy buena". "Si está en buena forma puede ganar cualquier torneo del mundo y no demasiada gente puede decir eso. Quizá no está tan consistente como uno quiere porque siempre quieres serlo 25 semanas al año, pero cuando lo es puede ganar donde sea y eso es muy importante", sentenció.