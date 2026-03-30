Cottet presenta una edición limitada de gafas de sol inspirada en el Conde de Godó. - COTTET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de salud visual y auditiva Cottet Barcelona presenta una edición limitada de gafas de sol inspirada en el tenis con motivo del Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeo Conde de Godó, que se disputa del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona 1899 de la Ciudad Condal.

Esta edición limitada de gafas de sol captura el espíritu de los clubes de tenis contemporáneos y el 'lifestyle' asociado al torneo. La pieza, diseñada bajo el concepto Cottet Club, reinterpreta la estética de los clubes de tenis europeos con un enfoque sofisticado, mediterráneo y profundamente conectado con la cultura local.

Cada gafa, en el verde que comparte del mundo del tenis y Cottet, combina líneas limpias, silueta icónica y diseño atemporal, reflejando los valores del club clásico: equilibrio, elegancia y discreción. El grabado interior de la varilla incluye el logo Cottet Barcelona junto con la inscripción 73º Trofeo Conde de Godó 2026, reforzando el carácter conmemorativo y exclusivo de la edición.

Además, sus lentes polarizadas garantizan una visión nítida y cómoda, combinando estilo y funcionalidad. La colección, limitada a 150 unidades, estará disponible en el stand de Cottet, empresa familiar fundada en 1902, en la Fan Zone del torneo y en tiendas seleccionadas de Barcelona.

Esta cápsula representa un puente entre tradición y modernidad, transformando un accesorio funcional en una auténtica expresión de estilo y personalidad. Cottet Club se presenta como un nuevo territorio creativo de la marca, donde la óptica deja de ser solo funcional para convertirse en símbolo de identidad, conectando con un público que valora tanto la herencia como la contemporaneidad.