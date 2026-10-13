Cristina Bucsa cae en su debut en Wuhan

Archivo - La tenista española Cristina Bucsa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha caído eliminada en la primera ronda del torneo de Wuhan, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre superficie dura, tras perder frente a la ucraniana Dayana Yastremska en tres sets (6-4, 5-7, 6-3), en un partido en el que los errores no forzados y la falta de solidez con el saque fueron clave.

La única representante española en el WTA 1000 de Wuhan ha caído en la primera ronda. Cristina Bucsa no pudo superar en su debut a Yastremska, que acabó llevándose en el tercer set un partido marcado por los errores --85 errores no forzados entre ambas--. Además, ninguna de las dos tenistas se mostró fiable con su saque, concediendo hasta 11 juegos al resto --cinco la ucraniana y seis la española--.

La cántabra comenzaría el partido a remolque, después de sumar a su marcador solo uno de los primeros cinco puntos del partido (4-1). Así, aunque Bucsa intentará reaccionar con dos 'break' seguidos, la respuesta de Yastremska con otras dos roturas decantaron el primer set a su favor por un ajustado 6-4.

La reacción de Bucsa llegaría en el segundo parcial, gracias a una mejora de nivel con su servicio. Pese a ceder su primer saque, no volvería a hacerlo en el primer set, por lo que un 'break' en el undécimo juego, sumado al conseguido en el primero, le permitieron igualar el partido a un set (7-5) en una manga en la que su rival se fue hasta los 25 errores no forzados.

Pero el partido volvería a virar en el tercer y definitivo set. Un inicio calamitoso de la cántabra (5-0) sería irreversible. Eso sí, antes de certificar su derrota, Bucsa tuvo un último conato de reacción con tres juegos consecutivos, pero en el noveno, con su saque, Yastremska cerraría el triunfo (6-3) tras dos horas y 14 minutos de juego.