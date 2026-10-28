Dani Mérida no puede con Medvedev en Viena

Archivo - El tenista español Daniel Mérida. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Dani Mérida ha caído eliminado este miércoles en el torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, tras caer derrotado en primera ronda ante el ruso Daniil Medvedev (7-6(5), 6-1), en un partido en el que el madrileño llegó a sacar para llevarse la primera manga.

El partido tuvo un arranque excepcional para Dani Mérida, que entró con una marcha más que el ruso. 3-0 de inicio para el alcalaíno con un 'break' de ventaja que le permitió llegar con 4-1 en el marcador al tramo final del primer set. Sin embargo, Mérida, que había estado muy eficaz con su servicio hasta el momento, comenzó a sufrir, lo que llevaría a Medvedev a recuperar el 'break', dando paso a tres juegos consecutivos al resto.

Así, y tras mantener sus dos últimos turnos de saque, el desenlace de la manga se vería abocado al 'tie break'. Una muerte súbita en la que Mérida tomaría la delantera, gracias a dos puntos al resto que le permitieron colocarse con 5-3 y saque a su favor. Pero con todo a favor del español llegaría la respuesta de Medvedev. El ganador de un Grand Slam conseguiría cuatro puntos consecutivos para darle la vuelta al tanteo y cerrar el set en su primera oportunidad (7-5).

Un primer set que haría mucho daño en lo anímico al madrileño. Mérida no sería capaz de reaccionar y Medvedev se lo haría pagar en el segundo parcial. El ruso tomo ventaja de un 'break' desde el inicio, y aunque el madrileño conseguiría estrenar su marcador en el cuarto juego (3-1), no conseguiría sumar ni un solo juego más.

Especialmente doloroso sería ver como el ruso se colocaba 4-1 tras un juego eterno en el que llegó a disponer de dos bolas de rotura. Y tras esto, Medvedev cerraría su victoria con dos juegos consecutivos en blanco (6-1). Ahora, el tenista ruso se medirá en segunda ronda ante el británico Cameron Norrie, que venció este martes al argentino Francisco Cerúndolo (6-4, 6-1).