Dani Mérida se queda sin su primer título en Bucarest

Dani Mérida - Europa Press/Contacto/Cc

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Dani Mérida no ha podido conquistar el título del torneo de Bucarest, de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de caer este domingo en la final ante el argentino Mariano Navone (6-2, 4-6, 7-5).

El madrileño, número 136 del mundo y que se coló en el partido definitivo procedente de la fase previa, luchó durante dos horas y 17 minutos de juego en las que se sobrepuso a dos bolas de partido del jugador sudamericano, número 60 del ranking ATP, pero finalmente sucumbió ante la tercera, que le privó de alzar su primer entorchado en el circuito.

En su primera final ATP, Mérida encajó un 3-0 de salida que no pudo remontar, en un primer set que Navone cerró con otro quiebre. Sin embargo, se sobrepuso en una errática segunda manga en la que ambos contendientes se intercambiaron hasta siete roturas, cuatro a favor del español.

Ya en el parcial definitivo, Mérida se adelantó 3-1, pero vio cómo su adversario le daba la vuelta al choque al ganar cuatro juegos seguidos (3-5). Un nuevo quiebre, después de desarticular dos 'match points' de su rival, le devolvió la esperanza (4-5), pero Navone rompió en el juego definitivo para llevarse el triunfo y su primer trofeo ATP.

A pesar de todo, Mérida completa la mejor semana de su carrera deportiva, en la que ha sido capaz de remontar una manga en cuatro duelos consecutivos. Además, el lunes ocupará su mejor ranking hasta ahora, el número 101.