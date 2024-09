David Ferrer: "Va a ser muy duro pero los jugadores tienen ilusión y motivación"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, afirmó este lunes que la fase de grupos de la competición ante República Checa, Francia y Australia va a ser "muy dura", aunque eso no significa que España "no sea el favorito" porque está todo "muy igualado" y ve a sus jugadores "preparados", con "ilusión y motivación".

"Va a ser una eliminatoria muy dura. Esto no quiere decir que no seamos los favoritos, no. Creo que va a estar muy igualado, y que no hay favorito porque en ese aspecto tanto Francia como Australia son equipos que tienen un grandísimo dobles y esto en la Copa Davis suma muchísimo", afirmó Ferrer en rueda de prensa.

David Ferrer comentó que va a ser "una batalla" pero que los jugadores están "preparados para ello". "Tienen ilusión y motivación. He visto muy bien al equipo, hay muy buen ambiente, que es fundamental. Estoy muy tranquilo y agradecido de que hayan adquirido este compromiso para estar aquí porque soy muy consciente de que el calendario es realmente ajustado. Creo que nos va a ir bien", apuntó.

El valenciano confirmó que las condiciones de la pista son "muy buenas". "Hace dos años estaba muy lenta y el año pasado estaba más rápida. En torno a jugar en La Fonteta con nuestra gente, estamos teniendo todas las facilidades. Nos están tratando muy bien", añadió.

En cuanto a la diferencia de edad media entre el equipo de España, mucho más veterano, y el de República Checa, más joven, el capitán español confía en que pueda "ayudar" porque hay jugadores con "mucha experiencia" y sobre todo "buenos" independientemente de la edad. "Granollers es número uno del mundo de dobles, Roberto Bautista y Pablo Carreño han tenido ciertas lesiones pero ya vienen con ritmo de partidos y son jugadores ganadores", indicó.

"Si hablamos de Francia, Humbert y Fils llevan muy buen año. Además, tienen un dobles veterano consolidado. Australia, es verdad que llega con la baja de Alex de Miñaur, pero aún así Popyrin es un jugador joven que los últimos dos meses ha ganado un Master 1000 jugando un grandísimo nivel, y Thompson también están ganando partidos. El dobles justo llega después de haber ganado el US Open", opinó Ferrer con respecto a los otros dos rivales.

Por su parte, Marcel Granollers afirmó que la Davis es una competición "muy especial" para los jugadores por poder "representar a tu país" y "compartir en equipo" los logros. "Tenemos un compromiso con el equipo para intentar dar el máximo esa semana, y en muchas ocasiones se demuestra que a veces jugadores con alguna molestia pues aquí da el 100%", explicó.

Por último, Roberto Bautista expresó que la experiencia "es un grado". "Después de haber jugado muchos años la Copa Davis ya sé lo que se siente en la pista, ya sé lo especial que es esta competición. Para mí es una de las semanas más motivantes del año y vengo a Valencia siempre con mucha ilusión", concluyó.

El Pavelló Municipal Font de Sant Lluís de Valencia, donde se disputará el Grupo B de las Finales de la Copa Davis 2024 del 10 al 15 de este mes, verá jugar a Carlos Alcaraz defendiendo la camiseta de España junto a Pedro Martínez Portero, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Los españoles, con David Ferrer como capitán, buscarán una de las dos plazas en juego --en un grupo completado por Francia, República Checa y Australia-- para la Final 8 por el título que se decidirá en Málaga del 19 al 24 de noviembre.