Davidovich cae a las puertas del histórico Djokovic

Alejandro Davidovich Fokina, Wimbledon - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

El español cedió en cinco sets contra Auger-Aliassime

Sinner también cumplió para meterse en cuartos de final

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich perdió una batalla de cinco sets con el canadiense Felix Auger-Aliassime este domingo para quedarse a las puertas de la ronda de cuartos de final de Wimbledon, donde esperaba el serbio Novak Djokovic, el jugador con más victorias en la hierba de Londres, mientras que también avanzó el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Davidovich cedió por 6-7(4), 7-6(6), 6-3, 6-7(2), 6-1, sin gasolina ya en el último parcial, para tratar de seguir llegando más lejos que nunca en el All England Tennis Club. El malagueño se despidió compitiendo en un gran partido que pudo caer de cualquier lado, de más a menos el español aunque se aferró a la pista.

'Foki', que llegó a Londres crecido por el primer título de su carrera cosechado en Mallorca, salvó dos bolas de partido en el cuarto set y llegó a una quinta manga donde no tuvo resistencia para dar más guerra a un Auger-Aliassime que se convirtió en el próximo rival de Djokovic. El serbio, siete veces campeón, derrotó a Roman Safiullin por 7-6(6), 6-3, 6-3, para ser el tenista con más victorias en Londres, con 106, una más ya que Roger Federer.

Sinner, vigente campeón y dejando ya muy atrás su inesperada y temprana salida de Roland Garros, doblegó (6-3, 7-6(0), 6-3) al japonés Shintaro Mochizuki, tenista procedente de la previa que no fue rival para el mejor del mundo. El italiano se medirá ahora con el alemán Jan-Lennard Struff, de 36 años, quien viene de vencer al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-7(5), 7-6(2), 7-5, 4-2 y retirada.