Davidovich se crece ante Rublev y Munar se despide del Godó

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Alejandro Davidovich Fokina ya está en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó tras derrotar en Segunda Ronda a Andrey Rublev (7-5 y 6-4) en una 1:54 horas y se enfrentará por un puesto en semifinales al moscovita Karen Khachanov, quien ha vencido al español Jaume Munar (5-7 y 4-6) en 2:08 horas.

El tenista malagueño ha logrado su primer triunfo frente a Rublev, contra quien había perdido sus cinco enfrentamientos previos, en un encuentro que estuvo marcado al inicio por la irregularidad de ambos tenistas para mantener su servicio, produciéndose cuatro roturas de saque en los seis primeros juegos.

Tras este intercambio de 'breaks', el malagueño fue el primero en dominar con su servicio y después de volver a romper el saque del moscovita se adjudicó el primer set por 7-5. Rublev no terminaba de encontrarse cómodo sobre la pista y volvió a sufrir una nueva rotura al inicio del segundo set. Mientras que Davidovich lograba a continuación salvar dos bolas de 'break' y colocar el 2-0 en el marcador.

Sin embargo, el cuarto cabeza de serie no se vino abajo y logró recuperar el 'break' (2-3). Hasta que el moscovita volvió a encadenar una serie de errores consecutivos al servicio, dando la opción al malagueño de cerrar al encuentro, oportunidad que no desaprovechó el español para lograr el triunfo por 7-5 y 6-4, accediendo a cuartos de final, en los que se medirá a Karen Khachanov, rival al que le ha ganado dos de los tres partidos que han disputado.

Khachanov se las verá con Davidovich tras vencer en el primer turno en la Pista Rafa Nadal al español Jaume Munar, en 2 horas y 8 minutos de juego, en un encuentro que el mallorquín empezó con dudas, cometiendo varios errores que permitieron a Khachanov lograr el 'break' en el primer juego del partido.

Munar fue mejorando a medida que iba avanzando el choque, llegando a ponerse por delante en el marcador (5-4) tras salvar cinco bolas de 'break', aunque Khachanov aumentó su nivel y se acabó llevando el set por 5-7. En la segunda manga, los dos tenistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899 mostraron su calidad, ofreciendo un gran espectáculo a los aficionados presentes en la Pista Rafa Nadal.

Sin embargo, Munar volvió a conceder su servicio (1-2) y Khachanov comenzó a poner pie y medio en los cuartos de final. Aunque el mallorquín no quería dar su brazo a torcer y le rompió el servicio al moscovita (3-3) aunque no fue capaz de confirmar la rotura (3-4) y Khachanov ya no volvió a dar más opciones con su servicio, llevándose el partido*por 5-7 y 4-6, accediendo a los cuartos de final, en los que se enfrentará a Alejandro Davidovich con el objetivo de llegar por primera vez a las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell.