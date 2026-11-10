Davidovich defenderá su título la hierba de Mallorca

Archivo - Alejandro Davidovich durante el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 - @MALLORCACHAMPIONSHIPS - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich defenderá el año que viene el título conquistado en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo puntuable para la ATP y que se disputará sobre hierba entre el 2o y el 26 de junio de 2027, según confirmaron este martes los organizadores.

El malagueño jugará por tercera ocasión en este evento, especial en su carrera porque fue donde en 2026 logró por fin levantar su primer título en el circuito profesional tras imponerse en la final al estadounidense Ethan Quinn, convirtiéndose además en el primer jugador español en inscribir su nombre en el palmarés del torneo.

"Alejandro protagonizó uno de los grandes momentos de la pasada edición al conquistar el título. Su regreso en 2027 es una gran noticia para el torneo y para los aficionados. Estamos deseando volver a recibirle en Mallorca para una semana de tenis de primer nivel sobre hierba", afirmó Edwin Weindorfer, CEO de la empresa organizadora e|motion Group.

Además, el torneo mallorquín, que sirve como preparación para Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, también informó que este mismo martes ha abierto oficialmente su venta de entradas para su edición de 2027, con un descuento 'Early Bird' del 25 por ciento que estará reservado exclusivamente a los usuarios registrados en la web oficial durante el periodo de lanzamiento.