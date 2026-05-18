Davidovich gana en su debut en Hamburgo y se mete en octavos

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este lunes en los octavos de final del torneo de Hamburgo, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre tierra batida, tras superar en su debut en dos sets al francés Corentin Moutet (6-4, 6-4) en un duelo en el malagueño no concedió ningún juego al resto a su rival.

Alejandro Davidovich sigue apurando su puesta a punto para Roland Garros y en su debut en el ATP 500 de Hamburgo venció al francés Moutet. El malagueño, que venía de caer en tercera ronda de Roma frente Andrey Rublev, se apoyó en un gran partido con su saque para conseguir avanzar a los octavos de final del torneo, donde le espera el australiano Alex De Miñaur, cabeza de serie número 3 del torneo.

Davidovich sirvió primeros saques en el 77% de los puntos y estuvo brillante en las bolas de rotura en contra, salvando hasta 13 puntos de 'break'. Además, estuvo certero en las pocas oportunidades que tuvo al resto, consiguiendo quebrar el servicio de Moutet en dos de las tres oportunidades que tuvo. Así, un solitario 'break' en cada set le bastaría para llevarse el partido por un doble 6-4 antes de que se cumplieran las dos horas de encuentro.