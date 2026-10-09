Davidovich se mete en tercera ronda de Shanghái

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich. - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este viernes en la tercera ronda del torneo de Shanghái, de categoría Masters 1000 y en superficie dura, tras imponerse en su duelo de segunda ronda al estadounidense Jenson Brooksby en dos sets (6-1, 6-3), un partido en el que el malagueño fue muy superior de principio a fin.

Alejandro Davidovich sigue adelante en el Masters 1000 de Shanghái. El español ganó en su debut de manera contundente y solvente al estadounidense Brooksby en poco más de una hora de partido, en la que solo permitió a su rival sumar cuatro juegos. Así, el malagueño vengó la eliminación de Jaume Munar en primera ronda, precisamente a manos del estadounidense.

Todo ello en un partido en el que Davidovich se mostró superior desde el inicio del mismo, arrancando con un parcial de 3-0 de inicio. Una ventaja de un 'break' que incluso ampliaría con una nueva rotura en el sexto juego, justo antes de cerrar el set con su saque (6-1). Una dinámica positiva que también trasladó a la segunda manga, aunque en esta estuvo más disputada (6-3).

Ahora, en tercera ronda se enfrentará al también estadounidense Frances Tiafoe, que ganó en dos mangas al alemán Yannick Hanfmann por un doble 6-4. Será la quinta vez que se midan, con un balance de 3-1 favorable a Tiafoe hasta el momento.