Davidovich pasa a cuartos en Queen's

Alejandro Davidovich durante el torneo de Queen's - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se clasificó este jueves para los cuartos de final del torneo de Queen's, puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, después de imponerse al francés Corentin Moutet en dos sets por 6-4, 6-3.

El jugador malagueño logró por fin encadenar dos triunfos seguidos en un torneo, algo que no conseguía desde el pasado mes de marzo en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), y lo hizo ante un rival al que parece tenerle tomada la medida ya que le derrotó por quinta ocasión, segunda en un mes, en otros tantos enfrentamientos. Ahora, buscará las semifinales ante el estadounidense Tommy Paul.

Davidovich, cuarto cabeza de serie en Queen's, firmó un partido muy sólido ante Moutet, frente al que hizo valer sus buenos arranques. En la primera manga, el español rompió pronto y supo mantener esa ventaja pese a que tuvo que salvar tres bolas de 'break' a renglón seguido, mientras que en la segunda, quebró los dos primeros servicios del francés, y aunque este recuperó uno de ellos, Davidovich aguantó y cerró su victoria con una tercera rotura.