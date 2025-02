Davidovich se queda a las puertas en Delray Beach de estrenar su palmarés

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich no pudo conquistar este domingo el primer título de su carrera en el circuito profesional de la ATP al caer en la final del torneo de Delray Beach (Estados Unidos), que se disputó en pista dura al aire libre, ante el serbio Miomir Kecmanovic en tres sets por 3-6, 6-1, 7-5.

El jugador malagueño, que partía como octavo cabeza de serie, buscaba su primer trofeo en su segunda final, la primera tras la del Masters 1000 de Montecarlo de 2022, y lo rozó con los dedos cuando tenía el segundo parcial aparentemente bajo control y un 15-40 con 5-2, pero no acertó a cerrarlo y la alegría fue para el balcánico, séptimo favorito del evento y que logró el segundo torneo de su carrera tras el de Estoril (Portugal) en 2020.

La final empezó bien para un Davidovich que, tras pasar algún apuro con su servicio, logró romper en blanco el de Kecmanovic en el sexto juego para coger una ventaja que ya no dejó escapar y adjudicarse la primera manga.

Sin embargo, el serbio reaccionó con contundencia y llevó el choque a un tercer y definitivo set tras un contundente 6-1. El tenista español mantuvo la calma y vio cerca la victoria cuando logró un 'break' que supo aguantar para colocarse a un juego de la gloria.

Pero con 5-2, el jugador andaluz no pudo cerrar el trabajo. Tuvo dos bolas de partido al resto con un óptimo 15-40 al que no pudo sacar partido y eso pareció elevar el ánimo de Kecmanovic y mermar el del español que no ganó ningún juego más y que tampoco pudo aprovechar la bola de rotura con 6-5 abajo para haber forzado al menos la 'muerte súbita'.

Además, la tierra batida de Buenos Aires fue el escenario del primer título del prometedor brasileño Joao Fonseca, de 18 años y que privó del éxito al local Francisco Cerúndolo, al que derrotó en dos mangas por 6-4, 7-6(1) para convertirse en el campeón sudamericano más joven en la ATP desde 1990.

El tercer torneo de la semana en el circuito masculino, en el de Marsella (Francia), en pista dura cubierta, fue para el tenista francés Ugo Umbert, que defendió con éxito su victoria de 2024 al batir al serbio Hamad Medjedovic en dos sets por 7-6(4), 6-4 y levantar el séptimo trofeo de su carrera.