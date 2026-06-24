Davidovich sirve el duelo estelar en Mallorca y Bouzas cae en Eastbourne

Alejandro Davidovich supera su estreno en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships - @MALLORCACHAMPIONSHIPS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich superó este miércoles su estreno en el Mallorca Championships, de categoría ATP 250 y que se disputa sobre hierba, para citarse en cuartos de final con el búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que la también española Jessica Bouzas se despidió en el torneo de Eastbourne (Inglaterra).

El malagueño empezó con buen pie en la cita española con un 6-4, 7-5 sobre el australiano Adam Walton, para llegar a la ronda de cuartos como hizo la semana pasada en Queen's. 'Foki' estuvo sólido para no tener que enfrentarse a ninguna bola de 'break' y, con una rotura en cada set, selló su triunfal debut en Mallorca.

"Vengo con buenas sensaciones. Estoy contento con el nivel que estoy dando, voy sin expectativas y a ver lo que pasa. Esta superficie es muy impredecible, pero estoy con ganas de seguir compitiendo", dijo Davidovich en declaraciones a ATP.com, ante la semana que puede ser la que le dé su ansiado primer título.

Por otro lado, en el circuito de la WTA, Bouzas cedió con estrépito ante Madison Keys, segunda favorita en Eastbourne. La estadounidense barrió a la española en su segundo partido por 6-0, 6-1 en menos de una hora. La gallega, que venía de hacer cuartos de final en Nottingham, no pudo repetir escalón antes de Wimbledon, donde brilló el año pasado y espera relanzar este 2026.