La dictadura de Alcaraz y Sinner

Archivo - El tenista italiano Jannik Sinner junto al español Carlos Alcaraz. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se han convertido en los grandes dominadores del circuito de la ATP en los dos últimos años, en los que cuando han estado presentes los dos en un mismo torneo siempre han acabado levantando el título uno de ellos, habiendo ganado entre ambos nueve 'Grand Slam' --cinco el murciano y cuatro el italiano--, ocho Masters 1000 --cuatro y cuatro-- y ocho ATP 500 --cinco y tres--.

El ruso Andrey Rublev en el Mutua Madrid Open 2024 es el último tenista del circuito que fue capaz de llevarse el título en un torneo --de categoría ATP 500 o superior-- en el que tanto Jannik Sinner como Carlos Alcaraz participaron simultáneamente, aunque el italiano se retiró antes de jugar contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en cuartos donde el murciano había cedido ante el posterior campeón.

Pero desde aquella cita en la Caja Mágica, con ambos en el cuadro de un mismo torneo, el de El Palmar y el de San Candido han levantado ocho 'Grand Slam' (Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2024, US Open 2025 y Australia 2026 para Alcaraz, y US Open 2024, Australia 2025 y Wimbledon 2025 para Sinner), cuatro Masters 1000, un ATP 500 y dos ATP Finals.

Un dato demoledor, al que se suma que en siete de esos 15 torneos ganados por uno de los dos (47 por ciento), el partido por el título lo disputaron entre ambos --tres 'Grand Slam' (Roland Garros 25, Wimbledon 25 y US Open 25), dos Masters 1000 (Roma y Cincinnaiti en 2025), un ATP 500 (Pekín 2024) y las ATP Finals de 2025--. Y es que la regularidad de los dos mejores tenistas de la actualidad está fuera de toda duda, sobre todo cuando tienen la motivación de enfrentarse a lo largo del torneo.

Así, con ambos participando, sólo Alcaraz en tres ocasiones ha estado fuera de los cuartos de final del torneo. Ocurrió en Cincinnati 2024, París-Bercy 2025 y Miami 2026, torneos que acabó llevándose el transalpino. De hecho, la regularidad de Sinner en el circuito es aun más aplastante, incluso cuando en el torneo no está presente su actual gran rival. Y es que, el de San Candido ha jugado la final de siete de los últimos ocho Masters 1000 que ha jugado, y cinco de seis en 'Grand Slam', fallando únicamente en el último Abierto de Australia donde un gran Novak Djokovic le cerró el paso en semifinales.

En números, el dominio que están imponiendo Alcaraz y Sinner desde que arrancara la temporada 2024 se esclarece con las 291 victorias que acumulan entre ambos por tan sólo 37 derrotas. Unos datos que suponen un 91 por ciento de victorias del número uno y dos del mundo cuando se trata de jugar ante rivales que no son ellos mismos. En el caso del italiano, llama la atención que sólo Jakub Mensik, Tallon Griekspoor (por retirada), Stefanos Tsitsipas y Alexander Bublik hayan sido tenistas fuera del 'Top 10' que han logrado ganarle en más de dos años.

Un dominio que, por supuesto, se ha trasladado en el ranking ATP que, desde que el 4 de junio de 2024 Jannik Sinner se convirtiera por primera vez en su carrera en número uno del mundo, arrebatándoselo a Novak Djokovic, la clasificación mundial siempre ha estado liderada por Carlos Alcaraz y el transalpino. Además, sólo el alemán Alexander Zverev ha sido capaz de intercalarse entre los dos colosos desde entonces.

SINNER, EL REY DE LA PISTA DURA; ALCARAZ, EL DE LA TIERRA

Como ocurriera en tiempos del 'Big Three', Sinner y Alcaraz también se complementan en cuanto a dominios. Pese a que ambos se adaptan a la perfección a las tres superficies, cada uno es especialista en una o dos de ellas. El italiano domina en pista dura y condiciones 'indoor', en las que ha levantado tres de sus cuatro 'grandes', sus siete Masters 1000 y dos ATP Finals. De hecho, el actual número dos del mundo nunca ha ganado un torneo de tierra batida.

Y es que el polvo de ladrillo tiene un digno sucesor de Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. El murciano encadena dos Roland Garros consecutivos y ha ganado los dos últimos Masters 1000 de tierra batida en los que ha participado. Unos títulos a los que se suman dos Mutua Madrid Open, dos Conde de Godó y un título en el ATP 500 de Río de Janeiro. Además, sólo el danés Holger Rune en la final de Barcelona de la pasada temporada ha sido capaz de ganarle desde que cayera en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2024 ante Rublev.

Así, y tras el triunfo de Jannik Sinner en los dos primeros Masters 1000 de la temporada --Cincinnati y Miami--, ahora parece llegar el momento clave de la temporada para Alcaraz. El reto es mayúsculo, intentar, como hiciera Rafa Nadal en 2010, ganar los tres Masters 1000 de tierra batida y levantar su tercer Roland Garros consecutivo.

Después, llegará la hierba, a la que Alcaraz y Sinner adaptan su juego a la perfección. Y es que, pese a que el español tiene mejores resultados con dos Wimbledon y dos Queen's en sus vitrinas, el de San Candido ya demostró con el título en el All England Club el año pasado, al que se suma uno en Halle (Alemania) en 2024, que puede ser rival para un Alcaraz con un balance de 35-4 (90 por ciento) sobre esta superficie con poco tiempo en el calendario.