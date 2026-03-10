Djokovic alcanza los octavos de Indian Wells nueve años después

Novak Djokovic en Indian Wells - Europa Press/Contacto/Charles Baus

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar este lunes al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6, 6-4), y rompe una sequía de nueve años sin estar en la cuarta ronda del certamen norteamericano.

El número tres del mundo, de 38 años y que también necesitó tres sets para doblegar en su partido anterior al polaco Kamil Majchrzak, se metió en octavos del torneo en el desierto californiano, donde ha sido campeón en cinco ocasiones (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016), por primera vez desde 2017.

El balcánico se valió de una solitaria rotura en el tercer juego para llevarse la primera manga, pero dos roturas de su servicio le hicieron ceder de manera clara el segundo set. Ya en el tercero, quebró el saque de su adversario en el último juego, poniendo fin a la contienda tras dos horas y tres minutos.

Con este triunfo, Djokovic se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en alcanzar la cuarta ronda de un torneo ATP Masters 1.000, solo por detrás del croata Ivo Karlovic, que lo logró precisamente en Indian Wells en 2019 a los 40 años.

Ahora, se enfrentará con el vigente campeón del certamen, el británico Jack Draper, que se impuso también este lunes al argentino Francisco Cerúndolo (6-1, 7-5).