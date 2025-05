Djokovic, sobre el 'Big 4': "Todavía me entristece que se hayan retirado"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha reconocido que sigue "triste" de que Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray se hayan retirado, ya que los tres han sido su "mayor motivación", y ha explicado que después de ganar su título número 100 en Ginebra se siente "más seguro y más optimista".

"Sinceramente, yo también estuve pensando en mi final anoche o ayer cuando veíamos el discurso de Rafa, sobre todo esos momentos en la trastienda, los tres, hablando con Federer y Murray sobre sus despedidas, recordando y reflexionando sobre sus rivalidades. Claro que una parte de mí está orgullosa de seguir adelante. Pero al mismo tiempo, estaba, y todavía estoy, un poco triste de que se hayan ido, porque ellos fueron mi mayor motivación, mi razón para competir con tanta intensidad y durante tanto tiempo", señaló en rueda de prensa.

El balcánico, que debuta este martes en primera ronda de Roland Garros ante el estadounidense Mackenzie McDonald, participó el domingo en el homenaje que el 'grande' parisino rindió a Nadal, 14 veces campeón del torneo. El tenista de 38 años se unió a Nadal, al suizo Roger Federer y a su exentrenador, el escocés Andy Murray, en la Philippe-Chatrier para homenajearle, algo que le llevó a pensar en el final de su carrera. "No he pensado en una fecha exacta, si es lo que buscáis", bromeó.

En otro orden de cosas, Djokovic habló de sus sensaciones tras conquistar su título número 100 en Ginebra (Suiza). "Necesitaba ganar partidos, sobre todo en esta superficie. Al menos para mí, jugar bien desde los primeros torneos de la temporada en tierra batida no me resulta tan natural. Soy el tipo de jugador que necesita acumular partidos antes de los grandes torneos... por supuesto, el más importante es Roland Garros, y es mi mayor prioridad en esta superficie", manifestó.

Su próximo objetivo ahora es ganar su 25° 'Grand Slam' en parís. "Después del título de Ginebra, me siento más seguro. Me siento más optimista sobre mi nivel de juego porque tenía muchas dudas sobre mi juego y necesitaba alcanzar el nivel que deseaba, ya que estaba a punto de comenzar el torneo más importante aquí", subrayó.

"Pero ahora, después de Ginebra, me siento mejor; sigo teniendo muchas ambiciones y objetivos ambiciosos. Me centraré en la primera ronda y me gustaría mantener este alto nivel, esta dedicación, con la esperanza de lograr el mejor resultado posible", finalizó.