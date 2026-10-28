Djokovic reacciona a tiempo para debutar con victoria en Basilea

El tenista serbio Novak Djokovic. - Poly Fei/SOPA Images via ZUMA Pr / DPA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic se ha metido este miércoles en la segunda ronda del torneo de Basilea, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, tras remontar en su debut al francés Ugo Humbert en tres sets (4-6, 6-3, 6-4), en un partido en el que el serbio aprovechó los 28 errores no forzados cometidos por su rival en los dos últimos sets.

Novak Djokovic reaccionó a tiempo para avanzar a la segunda ronda en Basilea, en un partido que se le puso cuesta arriba después de que Humbert se llevara la primera manga. Un primer set en el que el serbio fue incapaz de recuperar el 'break' en contra conseguido por el francés en el tercer juego del partido. De hecho, 'Nole' ni siquiera sería capaz de tener una pelota de rotura al resto ante tremendamente solvente Humbert --14 golpes ganadores y 11 errores no forzados--.

Pero el partido cambiaría a partir de la segunda manga, donde el serbio optó por un tenis más sólido. Ahí, encontraría por primera vez los resquicios en el saque de su rival, que rompería en el segundo juego. Así, Djokovic tomaría de inicio una renta de 3-0 que, aunque con alguna dificultad con su saque --cinco pelotas de 'break' salvadas--, sería suficiente para igualar el partido a un set.

Y en el tercero, ante un Humbert que requirió la presencia del fisio por problemas en la espalda, acabaría certificando su triunfo. De nuevo, un juego al resto sería suficiente para Djokovic, en el tercer turno de saque del francés, se llevara la victoria (6-4). Ahora, su rival en segunda ronda será el alemán Jan-Lennard Struff, que superó en primera ronda a su compatriota Jannick Hanfmann (6-4, 6-3).