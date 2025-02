Djokovic, sobre la resolución del 'caso Sinner': "La mayoría de los jugadores creen que hay favoritismo"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que la mayoría de jugadores del circuito "no" encuentran "justa" la sanción de tres meses al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y consideran que hay "favoritismo", además de indicar que "no hay coherencia ni transparencia" a la hora de abordar los casos de dopaje en el deporte.

"La mayoría de los jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los últimos meses, no están contentos con la forma en que se ha manejado todo este proceso", señaló en rueda de prensa tras su victoria en dobles junto al español Fernando Verdasco en el torneo de Doha.

El pasado sábado, el italiano Jannik Sinner aceptó una suspensión de tres meses tras dar positivo dos veces por clostebol en controles antidopaje durante marzo de 2024, en el transcurso del Masters 1.000 de Indian Wells. Sin embargo, un tribunal independiente, a instancias de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), dictaminó en agosto que el jugador no tenía "culpa ni negligencia".

A pesar del dictamen, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) interpuso en septiembre un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque aceptó "la explicación" del deportista al entender que la exposición al clostebol "no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento" y se produjo "sin su conocimiento" como resultado de la "negligencia de los miembros de su entorno". Para evitar ir a juicio, Sinner aceptó la sanción de tres meses propuesta por la AMA, que le mantendrá sin competir hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2025, lo que no le impedirá disputar Roland Garros.

Djokovic cree que el alto ranking del transalpino, número uno del mundo, puede haber sido clave en la resolución del caso. "La mayoría de los jugadores no creen que sea justo, la mayoría de los jugadores sienten que hay favoritismo. Parece que puedes afectar el resultado si eres un jugador de primer nivel, si tienes acceso a los mejores abogados", indicó.

Además, recordó otros casos, como el de la rumana Simona Halep, que recibió cuatro años de sanción por dar positivo en roxadustat, un fármaco para aumentar la coagulación sanguínea, y que vio reducida la pena a nueve meses. "Simona Halep, Tara Moore y otras jugadoras menos conocidas llevan años luchando por resolver sus casos o han sido sancionadas durante años", manifestó.

Por otra parte, el balcánico apeló a realizar un cambio en los sistemas antidopaje. "Ahora es el momento adecuado para que abordemos realmente el sistema, porque el sistema y la estructura obviamente no funcionan para la lucha contra el dopaje, es obvio. Espero que en un futuro próximo los organismos rectores de nuestros circuitos y del mundo del tenis se unan y traten de encontrar una forma más eficaz de abordar estos procesos", expresó.

"Es inconsistente y parece muy injusto. Si se va a tratar cada caso de forma individual o independiente, que es lo que está sucediendo, entonces no hay coherencia, no hay transparencia, algunos casos son transparentes, otros no. El problema es que ahora mismo hay una falta de confianza en general por parte de los tenistas, tanto hombres como mujeres, hacia la AMA y la ITIA, y hacia todo el proceso", finalizó.