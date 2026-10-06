Djokovic sigue siendo el 'rey' de Pekín y levanta su título 102

Archivo - El tenista serbio Novak Djokovic durante el Abierto de Australia 2026 - Joel Carrett/AAP/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic mantuvo este martes su impoluta racha en el torneo de Pekín, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, y lo conquistó por séptima ocasión tras la retirada del australiano Alex de Miñaur con 7-6() y 0-1 en el marcador, para levantar su título 102.

El jugador de Belgrado, de 39 años, continúa invicto en la capital china donde atesora una racha de 34 victorias por ninguna derrota y donde volvió a sumar un nuevo éxito para su prolífico palmares que ya tiene 102 trofeos, uno menos que el suizo Roger Federer y siete menos que el estadounidense Jimmy Connors. Además, se convirtió en el primer tenista masculino de la Era Open en ganar un título del circuito en 21 temporadas consecutivas.

Una alegría también para un 'Nole' que, pese a hacer final en Australia, llevaba una temporada un tanto negativa en cuanto a resultados, sobre todo tras un verano adverso, y que en Pekín ha recuperado su nivel y carácter dejando por el camino a rivales como el alemán Alexander Zverev y al ruso Daniil Medvedev.

En la final, tuvo una bonita batalla en el primer set con De Miñaur, con los saques imponiéndose y con pocas opciones para los restos, por lo que tuvo que decidir la 'muerte súbita', favorable al ganador de 24 'Grand Slams' por 7/3.

El australiano pidió entonces atención médica por una molestia muscular y aunque ganó el primer juego de la segunda manga optó por retirarse del partido y permitir que Djokovic uniese este triunfo en Pekín a los logrados en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

"Han pasado 11 años desde la última vez que jugué aquí. Siempre tengo grandes expectativas sobre mí mismo y siempre quiero visualizarme con el trofeo, especialmente aquí en Pekín, un lugar donde nunca he perdido, pero también era consciente de que la realidad es un poco diferente hoy en día", señaló Djokovic en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El balcánico confesó que el 2026 está siendo "todo un desafío". "He tenido muchos problemas físicos y de salud, y simplemente intentaba encontrar buenas sensaciones en la pista. Sé que si me siento bien y golpeo bien la pelota, puedo competir al más alto nivel. Esta semana ha sido una prueba de ello", advirtió.

Djokovic vivió "una sensación un tanto extraña" tras conseguir el título. "Quiero celebrar, porque he jugado una de las mejores semanas de los últimos años, pero él (De Miñaur) se retiró al principio del segundo set, así que no parece apropiado ponerse a saltar de alegría. Pero, en el fondo, estoy muy orgulloso de este logro", sentenció.