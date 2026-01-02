España cae con contundencia ante Argentina en su estreno en la United Cup

Archivo - El tenista español Jaume Munar. - Laurent Lairys/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de United Cup ha caído derrotado en su debut en la competición ante Argentina por un contundente 3-0, después de no haber sido capaz de sumar ningún triunfo en los duelos individuales y en el dobles mixto, un resultado que les deja prácticamente fuera de los cuartos de final a pesar de quedarle el duelo ante Estados Unidos el próximo domingo.

España se ha despedido prácticamente de sus opciones de estar en cuartos de final de la United Cup después de la primera jornada ante Argentina. El equipo capitaneado por Miguel Sánchez no pudo sumar ni una sola victoria en el enfrentamiento ante los argentinos, cayendo por un contundente 3-0. Así, para tener algún tipo de esperanza de pasar a la siguiente ronda, deberán ganar el próximo domingo a Estados Unidos, actual campeón del torneo.

La eliminatoria arrancó con el duelo individual masculino que midió a Jaume Munar y al argentino Sebastián Baez. Un partido en el que el triunfo fue para el de San Martín por un doble 6-4 en una hora y 44 minutos de juego. Dos sets que se desarrollaron prácticamente de manera idéntica y en el que dos 'breaks' del argentino en cada uno de ellos, sofocaron el conato de reacción de Munar.

En el partido individual femenino, sería Solana Sierra la que superaría a la española Jessica Bouzas. La argentina se hizo con el triunfo en tres sets (6-4, 5-7, 6-0), dilapidando las opciones de remontada de la gallega, que igualó el encuentro a un set después de caer en el primero. Sin embargo, en el tercero y definitivo, Sierra pasaría por encima de ella con un rotundo 6-0 en menos de 30 minutos de juego.

Por último, en el dobles mixto, la pareja formada Yvonne Cavalle-Reimers e Íñigo Cervantes caería también en dos sets ante los argentinos María Lourdes Carle y Guido Andreozzi (7-6(6), 6-2). Ahora, España necesitará ganar por 3-0 al combinado estadounidense el próximo domingo si quiere mantener alguna opción de meterse en los cuartos de final del torneo.