Venus Williams jugará a sus 45 años el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Venus Williams jugará el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, por primera vez en cinco años tras recibir la octava y última 'wildcard' femenina para el torneo individual de Melbourne, según informó la propia competición este viernes.

"La leyenda estadounidense Venus Williams competirá en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 después de recibir la octava y última 'wildcard' femenina", apunta la nota de prensa emitida por el torneo australiano que se disputa del 12 de enero al 1 de febrero. Así, la tenista de 45 años vuelve al Melbourne Park por primera vez desde 2021, compitiendo fuera de Estados Unidos por primera vez desde 2023, cuando estuvo presente en el torneo de Birmingham.

Williams, que ya alcanzó la final del Abierto de Australia en 2003 y 2017, se convertirá en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de la competición, superando el récord que anteriormente tenía la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda de la edición de 2015.

La siete veces ganadora de 'Grand Slam' tan solo disputó la pasada temporada el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, y el Abierto de Estados Unidos donde alcanzó los cuartos de final del dobles femenino con Leylah Fernández.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera", afirmó Williams en declaraciones recogidas en el comunicado.