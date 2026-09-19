España comienza a preparar las Finales de la Billie Jean King Cup en China

Carla Suárez y Jessica Bouzas preparando las Finales de la Billie Jean King Cup - ÁLVARO DÍAZ/RFET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español femenino de tenis ha comenzado a preparar en Shenzhen (China), con Jessica Bouzas y Sara Sorribes ya a las órdenes de la capitana Carla Suárez, las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, que arrancará el próximo miércoles con la eliminatoria de cuartos de final ante Kazajistán, a la espera de que lleguen a tierras chinas Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols.

A falta de que se incorporen las tres últimas tenistas, que siguen en competición esta semana previa, el grueso de la expedición viajó a China el jueves, con la joven Ruth Roura repitiendo como sparring de la selección. España se enfrentará a Kazajistán en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena este miércoles a partir de las 11.00 hora peninsular española.

La seleccionadora Carla Suárez habló de esta "situación un poco atípica". "Hay varias de nuestras jugadoras que, debido a los torneos que están jugando, van a llegar un poquito más tarde de lo normal, pero con las jugadoras que están aquí estamos intentando hacer un buen trabajo porque es una competición que les hace ilusión y como equipo están bastante unidas. Eso al final creo que es la clave", apuntó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"El primer día siempre es de adaptación, las chicas viene de un cambio de horario muy grande y de torneos diferentes. El 'jetlag' siempre afecta, pero la adaptación creo que está siendo bueno. Obviamente, el objetivo del equipo es ir de menos a más y adaptarse lo antes posible", continuó la canaria.

En el equipo kazajo, ha saltado la sorpresa de la baja de última hora de la nueva número uno del mundo y reciente campeona del US Open, Elena Rybakina. "Es algo que nos beneficia. Lo que pasa es que en la pista hay que demostrarlo y hay que competir, pero es una baja sensible para el otro equipo que intentaremos aprovechar de la mejor manera", finalizó Suárez.