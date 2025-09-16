España conoce este miércoles su camino en la 'Final a 8' de la Copa Davis

Pablo Carreño celebra con Jaume Munar y Pedro Martínez la clasificación para la 'Final a 8' de la Copa Davis 2025 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española conocerá este miércoles (12.00 horas) su camino en la 'Final a 8' de la Copa Davis 2025, que se disputará en la localidad italiana de Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre, en un sorteo donde no partirá como cabeza de serie por lo que le tocará un rival potente.

El equipo capitaneado por David Ferrer, tras su épica remontada en la segunda eliminatoria previa del pasado fin de semana ante Dinamarca en Marbella (Málaga), sabrá su primer rival en los cuartos de final que saldrá de los cuatro cabezas de serie, donde el país a evitar es el anfitrión y campeón de las dos últimas ediciones, una Italia que podría estar liderada por Jannik Sinner.

Las otras dos cabezas de serie del bombo que le podrían tocar a los españoles son Francia y Alemania, número dos y tres del Ranking de Naciones de la competición, respectivamente, mientras que el cuarto saldrá de un sorteo entre Argentina y Chequia, curiosamente empatadas a puntos. En el bombo de España, están también Bélgica y Austria, además de argentinos o checos.

El sorteo de este miércoles colocará no sólo las cuatro rondas de cuartos de final sino que también diseñará todo el recorrido para llegar a la final del domingo 23 de noviembre donde se conocerá el ganador de la prestigiosa Ensaladera.