España se medirá a Austria en la 'Final a 8' de la Copa Davis

Archivo - David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española se medirá a Austria en los cuartos de final de la 'Final a 8' de la Copa Davis 2026, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre, según deparó el sorteo celebrado este martes en el Palazzo Pepoli de la localidad italiana.

España, finalista el año pasado, partía como cabeza de serie número dos, por lo que ya sabía que no se cruzaría con Italia hasta una hipotética final, y tuvo algo de fortuna al evitar un cruce con rivales de cierto potencial como Canadá, campeona en 2022, o Gran Bretaña.

De todos modos, el equipo que capitanea David Ferrer se medirá con un Austria que es la actual número seis del ranking de la Copa Davis, que repite presencia en esta 'F8', aunque no cuenta en la actualidad con ningún tenista en el 'Top 100' individual.

El combinado centroeuropeo ha sacado billete para el SuperTennis Arena de Bolonia después de superar dos rondas clasificatorias, a domicilio ante Japón (2-3) y en casa ante Bélgica (3-1). En esta última eliminatoria no estuvo Sebastian Ofner, su mejor tenista en el ránking, el 121. Asumió el liderazgo Jurij Rodionov, 139 del mundo, que ganó sus dos puntos, acompañado por Lukas Neumayer, mientras que el dobles lo formaron Lucas Miedler, que es el 26 del ranking de la modalidad, y Neil Oberleitner, el 39.

Y si España logra superar a los austriacos en esta primera ronda, se enfrentaría con el ganador del cruce entre Alemania, a la que batió el año pasado en las semifinales pese a la presencia de Alexander Zverev, y Gran Bretaña. Además, Italia arrancará la defensa del título ante Corea del Sur, con el ganador cruzándose con el del Chequia-Canadá.