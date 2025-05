La ESS Feli López Academy arranca: "El deporte y la educación deben ir de la mano"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ESS Feli López Academy, una academia de tenis que busca soluciones alternativas para que los jóvenes tenistas compaginen el deporte con su formación académica, se ha presentado este martes en la Ciudad de la Raqueta de Madrid en un acto que ha contado con la participación del extenista Feliciano López y el CEO y fundador de ESS, Carlos López.

La ESS Feli López Academy nace para dar a los deportistas soluciones alternativas para que compaginen el deporte con su formación académica, así como para atraer a deportistas internacionales. Lo harán a través de un programa inspirado en el americano, que pretende dar facilidades a los jóvenes para que el entrenamiento de alto rendimiento deportivo no les impida continuar avanzando a nivel formativo.

La academia abrirá sus puertas a partir del próximo curso, entre agosto y septiembre de 2025, y contará con acuerdos académicos tanto con universidades españolas como americanas, así como con un programa de becas. Mientras, la educación secundaria, contará con acuerdos con institutos estadounidenses. Además, los alumnos que provengan de distintos puntos de España u otros países tendrán a su disposición residencias de estudiantes.

Una presentación en la que Feliciano López comentó que el tenis ha sido "todo" en su vida y crear la academia es "una manera de devolverle algo". "Hasta ahora no había estado involucrado en el mundo de la enseñanza pero el proyecto me encantó. El deporte y la educación deben ir unidos de la mano. Estamos con toda la ilusión de poder empezar a trabajar desde el curso que viene", añadió.

El extenista señaló que buscan chichos y chicas dispuestos a "esforzarse lo suficiente" y "disfrutar del camino" en el que concilian "deporte y educación". "El perfil es tanto españoles como fuera de España. No hay un perfil de jugador concreto, me gusta que cada uno desarrolle sus cualidades, no todos pueden jugar igual", concluyó.

Por su parte, Carlos López explicó que "cada deportista es un mundo" y que hay que "escuchar las necesidades" del deportista, y ahí es muy importante "la flexibilidad". "Empatizamos con la situación del deportista, más con un deporte tan exigente como el tenis porque requiere muchísimo tiempo", concluyó.