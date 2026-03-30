Feliciano López: "Alcaraz tiene una presión increíble y lleva una mochila que pesa mucho"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ha comentado este lunes que Carlos Alcaraz tiene una "presión increíble" porque todos los días que compite tiene "la obligación" de ganar, y que eso es algo "muy difícil de aceptar", y que además tiene "una mochila que pesa mucho" como es la comparación con los mejores tenistas de la historia.

"Todos los días que se levanta a competir, tiene la obligación de ganar porque es el mejor. Eso es muy difícil de aceptar primero y de poder llevarlo a cabo todos los días durante tantos años. Tenemos que ponernos en la piel de Alcaraz, que tiene una cantidad de presión increíble porque la exigencia y los resultados le hacen tener que llevar una mochila que pesa mucho", afirmó el director del Mutua Madrid Open en una entrevista concedida en RNE.

Feliciano López remarcó que lo que le ocurrió a Alcaraz en Miami le puede pasar a cualquier jugador porque el tenis es un deporte "rutinario y monótono", donde todas las semanas pasa lo mismo. "Ves a la misma gente, vas a los mismos sitios, juegas en los mismos clubes, mismos hoteles... Entiendo que un tenista, en determinados momentos por el motivo que sea, pueda sentir sentirse como Carlos se sintió en Miami. Lo que me extrañó es que le pasara el momento que le pasó, donde está viviendo el mejor momento de su carrera", reflexionó.

El toledano destacó que ya era "el mejor jugador del mundo", pero que "de un año y medio hasta aquí", su cambio mental ha sido "brutal". "Carlos es un jugador mucho más estable, mentalmente mucho más consistente, con prácticamente ninguna laguna durante los partidos. Entiendo que para mucha gente ver al número uno del mundo gritar a su entrenador, 'me quiero ir a casa', puede resultar chocante. Pero si lo pones en el contexto y conoces un poco al protagonista, a lo mejor no lo ves tan raro", analizó.

"He visto cómo lo ha manejado y me he dado cuenta de que es un fenómeno a todos los niveles, y que cuando la gente habla de sus debilidades a nivel mental, no estoy para nada de acuerdo, porque un chico de 22 años que maneja una situación como esa. Habla de su madurez en primer lugar y de la capacidad de aceptar las cosas y las piedras que pueda haber en su camino durante su carrera", habló sobre la manera que el murciano afrontó la ruptura con Juan Carlos Ferrero.

En cuanto a una final en el Mutua Madrid Open entre Alcaraz y Sinner, Feliciano confiesa que "molaría mucho" porque ver jugar a los dos es "un lujo para cualquier aficionado al tenis". "El año pasado tuvimos la mala suerte de que Carlos se lesionó en Barcelona y Sinner estaba justo terminando su sanción. Tenemos muchas ganas de recibir a los dos. Obviamente esa final a mí me encantaría verla en Madrid. Aquí ya hemos visto lo mejor de lo mejor con Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal", recordó.

El director del torneo madrileño reveló que Djokovic ha manifestado su intención de ir a Madrid y así se lo ha hecho saber. "Obviamente el calendario de Djokovic es el que es. Tiene la capacidad de jugar poquísimo, y aún así estar peleando por los grandes títulos con casi 40 años. Pero creo que dentro de la temporada de tierra, Madrid es una de sus prioridades, después de Roland Garros. Si todo va bien lo tendremos en Madrid", agregó.

El extenista celebró la irrupción de Rafa Jódar y Martín Landaluce en el circuito, una noticia "tremenda" para el tenis español. "El poder ver chicos que puedan acompañar a Carlos y a Davidovich, que ya está instalado ahí desde hace años, en esta nueva etapa de que vive el tenis español, yo creo que es la mejor de las noticias. El tenis español estaba sufriendo. Tener un grupo grande de jugadores y de tenistas se retroalimentan y se ayudan para seguir compitiendo", señaló.

Peor momento está viviendo Paula Badosa, la cual Feliciano confirmó que recibirá una 'wildcard' para participar en Mutua Madrid Open: "Vamos a hacer todo lo posible por ayudarla. Es una pena la situación que está viviendo porque se está alargando un poco. Es complicado estar un año y medio sin poder competir de manera regular. Cuando entras en una rueda de lesiones tan seguida lo que necesitas es cinco, seis, siete meses compitiendo".

Aun así, el toledano se mostró optimista en cuanto a la vuelta de la gironí, a la que está convencido de que va a ver "volver". "Es joven y tiene las ganas. Es una cuestión de tiempo. Tengo mucha fe de que Paula va a volver a estar arriba. No sé si número dos del mundo, como estuvo en su día, pero yo creo que va a volver", argumentó.

En cuanto a una de las grandes novedades del torneo este año, la pista de entrenamiento que se instalará en el Santiago Bernabéu, Feliciano explicó que la idea surge de Gerard Tsobanian con el Real Madrid. "Hemos tenido mucha suerte por el calendario del Real Madrid y todas las facilidades que nos ha dado, eso nos ha ayudado a que la pista pueda estar bastantes días. Es una obra difícil, se va a instalar la pista en menos de 24 horas. Es un trabajo que merece la pena hacerlo si la pista luego se va a poder aprovechar", expresó.

"Será para jugadores, normalmente en un horario hasta el mediodía, o principio de la tarde, y luego se va a utilizar también para patrocinadores. La idea es que va a haber una pista donde los jugadores van a poder entrenar durante esos días", dijo el cinco veces ganador de la Copa Davis.

Aun así, el director del Mutua Madrid Open matizó que "todo sigue igual" en la Caja Mágica, donde seguirá existiendo el llamado 'Tennis Garden' para toda la gente que vaya a la Caja Mágica. Además, destacó el proyecto del nuevo estadio de cara a 2028: "Es lo último que podemos hacer para ser lo más parecido a un Grand Slam, porque ya no se puede crecer más. Será un estadio para unos 8.000 espectadores".

Por último, Feliciano dejó claro que el nombre del estadio "no está todavía definido". "Puede entrar un patrocinador para darle el 'naming' o puede tener el nombre de un jugador. Imagínate poder tener el nombre de Rafa (Nadal) en uno de nuestros estadios... Ya tenemos a Manolo Santana y Arantxa... Sería un lujo para nosotros", concluyó.