Feliciano López, un español de otra pasta

El toledano termina, con casi 42 años, una carrera única en el tenis nacional



MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Feliciano López se retira como una rara avis en el tenis español. Un jugador que creció como muchos en el Real Club de Tenis Barcelona, que fue criado sobre la tierra batida, pero que decidió que sus condiciones eran más las de un tenista de hierba.

"Sin buscarlo he sido un jugador diferente, por mi identidad como jugador, mi estilo y mi saque. Pero no me formé para tener ese estilo de juego. Crecí como la mayoría de españoles, me formé en Barcelona, pero de manera natural decidí ser este tipo de jugador, diferente al resto", explica el propio jugador a ATP.com.

A sus casi 42 años, 'Feli' puso fin este jueves, tras caer ante alemán Yannick Hanfmann en Mallorca, a una de las carreras más largas del circuito, 26 años de profesional, 7 títulos individuales y 6 en dobles, más cinco veces campeón de la Copa Davis. En total, 506 victorias, sustentadas en un juego directo, apoyado en su saque y el gusto por jugar en la red, lo que ningún español supo hacer.

Feliciano anunció el pasado mes de diciembre que este 2023 sería su última temporada: Acapulco, el Challenger de Murcia, Barcelona, Stuttgart, Queen's y Mallorca. Le faltó un último Wimbledon, pero no recibió la invitación, la cita donde, más allá de resultados, siempre se tenía en cuenta al jugador de nacido en Toledo que durante 20 años no se perdió un 'Grand Slam' (79 seguidos).

En el All England Tennis Club llegó tres veces a cuartos de final (2005, 2008 y 2011) y se quedó con la espina de cotas más altas. Feliciano, zurdo, tenía las condiciones: un saque potente y con mucho efecto desde su casi 1,90 de altura, golpes cortados y medio planos difíciles de devolver, revés a una mano y, además, mucha calidad en la volea para matar los puntos en la red.

Un paquete nada habitual en los jugadores de la 'Armada', tenistas aguerridos y expertos en tierra, sin un saque especialmente bueno pero con un gran intercambio desde el fondo de la pista. Su calidad en hierba, con cuatro títulos en esta superficie, le abrió la puerta del equipo español de Copa Davis en 2003.

Aquel año, con la final en césped en Australia, acudieron a 'Feli' por sus buenos resultados y, aunque perdió el equipo español, se quedó ya como un fijo con cinco Ensaladeras en su palmarés. A ningún otro jugador nacional la hierba le dio tantas alegrías. Para el toledano, una semana especial fue la de Queen's 2019, cuando fue campeón en individual y en dobles con Andy Murray.

Ya con 37 años, 'Deliciano', como le llamaba la madre de los Murray entregada a sus encantos, logró su segundo título en Londres y fue capaz de ganarlo también haciendo pareja con uno de los mejores tenistas británicos de la historia. En la capital inglesa, en 2012, se quedó con la miel en los labios al rozar la final de los Juegos Olímpicos junto a David Ferrer, cuartos a la postre.

Feliciano, elegante como pocos y profesional hasta el final, compaginó sus últimos años ganando partidos y títulos --con la Davis de 2019 también especial en Madrid--, con la labor de director del Mutua Madrid Open y, los dos últimos años, de las Finales de la Davis. Su amor por la patria y la Fiesta nacional no le impidieron ser el español menos español del circuito de la ATP.

"Has sido el último romántico. Muchas veces elegiste la elegancia y el espectáculo por delante del resultado", le dedicó Toni Nadal, director del torneo de Mallorca, antes de darle la última pelota que jugó, a sus casi 42 años, en cuartos de final y en casa.