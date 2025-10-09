Fernández-Reid y Yui-Van Koot, finales del Enrique Esteire Open de tenis en silla de la Rafa Nadal Academy

Archivo - El tenista español Dani Caverzaschi durante la tercera edición del Enrique Esteire Open - ENRIQUE ESTEIRE OPEN - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista argentino Gustavo Fernández y el británico Gordon Reid protagonizarán este viernes la final masculina individual del torneo Enrique Esteire Open de tenis en silla de ruedas, que se está disputando en la Rafa Nadal Academy, mientras que la japonesa Kamiji Yui y la neerlandesa Aniek Van Koot pelearán por el título femenino.

Fernández, actual número tres del ranking mundial y primer favorito del evento, privó de estar en la final al español Dani Caverzaschi, al que batió en tres sets de un partido muy competido para citarse con Reid, quinto del mundo y segundo cabeza de serie, que pudo con el chino Ji Zhenxu en dos mangas.

El tenista argentino y el británico dirimirán este viernes en las instalaciones de la academia del extenista español Rafa Nadal quién levanta el trofeo de campeón de la tercera edición de este torneo, mientras que la japonesa Kamiji Yui y la neerlandesa Aniek Van Koot, la número uno y dos del mundo, prometen un emocionante duelo por el título femenino.