Fonseca deja Roland Garros también sin Djokovic

Joao Fonseca - Novak Djokovic, Roland Garros - Europa Press/Contacto/VIRGINIE LEFOUR

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista brasileño Joao Fonseca doblegó (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) este viernes al serbio Novak Djokovic para llegar más lejos que nunca en un 'Grand Slam', la cuarta ronda, octavos de final de Roland Garros, a pesar de perder los dos primeros sets.

A sus 19 años, Fonseca, campeón de dos títulos en 2025, dio más motivos para que su carrera sea mirada bajo máxima atención y respeto. El brasileño estuvo a cinco puntos de caer en París en el cuarto set, pero con calidad puso contra las cuerdas a un 'Nole' que, a sus 39 años, notó la exigencia física del choque.

El de Belgrado, en busca del récord histórico de los 25 'grandes', protagonizó una segunda sorpresa seguida en el Abierto francés, después de la eliminación el jueves del número uno Jannik Sinner ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Djokovic apuntaba como favorito para abrochar su legendaria carrera, y este viernes tuvo la cuarta ronda en su mano, pero Fonseca no se rindió.

El 1-5 del serbio en el primer set fue un espejismo, porque todo lo demás fue disputa e igualdad. Al brasileño se le escapó el segundo acto con una bola de 'break' que aprovechó su prestigioso rival, pero en el tercero ya empezaron a salirle las cosas a Fonseca. El saque y la derecha del sudamericano funcionaron y, con un 'break' temprano recortó distancias en el marcador.

El de Belgrado perdió el norte por momentos y también empezó mal con su saque en el cuarto set, pero entendió la importancia de no alargar más el partido. 'Nole' recuperó la rotura pero, en medio de la alta intensidad y las opciones para ambos, el brasileño rompió en el undécimo juego y forzó la quinta manga. Ahí, de nuevo hubo intercambio de roturas, hasta un 5-5 de máxima tensión.

Entonces, Fonseca sorprendió al tres veces campeón en París con un juego de dejadas, en vez de potencia con su derecha, para romper su saque en un momento crítico. Tocaba lo más difícil, terminar de tumbar a la leyenda y cerrar su pase a octavos. Los nervios aparecieron, pero también la calidad del brasileño, con tres saques directos a más de 200 km/h para citarse con el noruego Casper Ruud o el estadounidense Tommy Paul por un puesto en cuartos de final.