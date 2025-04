Holger Rune: "Ha sido una semana increíble"

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista danés Holger Rune ha declarado estar "muy contento" tras haber ganado la final del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó frente al español Carlos Alcaraz (7-6[6], 6-2), cerrando así una semana "increíble", en la que ha sabido encontrar "soluciones" a todos los momentos de dificultad a los que se ha enfrentado.

"Estoy muy contento, ha sido una semana increíble desde el principio hasta el final. Hoy ha sido una gran batalla, he sabido encontrar soluciones. He empezado arriesgando mucho con los golpes y he conseguido cambiar a intercambios más largos e intensos", aseguró ante los medios.

Sobre jugar frente al tenista español, el danés ha asegurado que no es "fácil" ya que es un jugador "muy peligroso" pero que ha pensado en los encuentros que jugaban como júniors para poder lograr el triunfo. "No es fácil. Es un jugador muy peligroso. Es capaz de hacer todos los golpes. Tienes que intentar atacarle, pero es muy bueno en defensa. He pensado en cosas tácticas de las veces que jugábamos como júniors. Es un nivel diferente, pero los dos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Eso me ha ayudado en el primer set para darle la vuelta", reveló.

Preguntado sobre si tras este título, se siente favorito en el Masters 1.000 de Madrid, el danés ha revelado que tiene este pensamiento y que está muy "motivado" para lograr un nuevo trofeo. "Me siento como un favorito. Tengo que ir ahí y prepararme, pero quiero seguir trabajando y jugar mejor. Estoy contento en cómo ha empezado la gira de tierra batida. Ahora quiero disfrutar con mi familia y amigos. En Madrid volveré a empezar y estoy muy motivado", explicó.

Finalmente, el nuevo campeón Barcelona Open Banc Sabadell ha asegurado estar "muy orgulloso" de sumar su nombre a lista de anteriores campeones del torneo como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Björn Borg. "Es muy especial. Especialmente ganar en esta pista. Es una pista muy bonita. Él (Rafa Nadal) ha hecho grandes cosas, es una gran inspiración y tengo muchas cosas para aprender de él. Estoy muy orgulloso de haber sumado mi nombre a estos nombres", finalizó.