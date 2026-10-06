Jannik Sinner se pierde lo que resta de 2026 para tratarse la rodilla

Archivo - El tenista italiano Jannik Sinner disputando el Grand Slam de Roland Garros en este 2026. - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, actualmente número uno del ranking ATP, ha confirmado este martes que no volverá a las pistas lo que resta de año, por lo que da por finalizada su temporada 2026, y se someterá a un tratamiento de su rodilla tras haber consultado con sus servicios médicos.

"Junto con los médicos, hemos decidido que necesito un tratamiento para mi pierna, lo que significa que la temporada de 2026 está oficialmente terminada. Los últimos años, especialmente el final en Turín, me dio muchos sentimientos y emociones hermosos, pero este año será muy diferente. Pero en este momento también necesito pensar en mi futuro", expresó Sinner en sus redes sociales, mientras que aseguró que hará "todo lo posible para volver al cien por cien".

Así, el número uno del mundo alargará su ausencia de las pistas desde que se proclamó, el pasado julio, campeón del Grand Slam de Wimbledon por segunda vez consecutiva, tras derrotar al alemán Alexander Zverev por cuatro mangas a una.

Y es que Sinner empezó este 2026 conquistando cinco títulos ATP Masters 1000 consecutivos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma para completar el 'Career Golden Masters' y, durante ese período, registró la mayor racha de victorias de su carrera ganando 30 partidos consecutivos hasta la segunda ronda de Roland Garros.

De cara a las Nitto ATP Finals de Turín, el de San Candido no podrá revalidar el título por segunda vez consecutiva, tras imponerse en la edición de 2024 y 2025, en las que el italiano no perdió ningún solo set. Sinner ha ganado las últimas dos ediciones de las Nitto ATP Finals ostenta un balance positivo de 15-2 en el evento que pone el broche a las temporadas, según el Índice de Victorias/Derrotas Infosys ATP.

Actualmente, el tenista, de 25 años, ocupa la segunda posición en la PIF ATP Live Race To Turin, a 800 puntos de Zverev, flamante campeón de sus dos primeros títulos de Grand Slam este año: Roland Garros y US Open.