Jaume Munar avanza a octavos en Adelaida y Paula Badosa y Jessica Bouzas caen en su debut

Archivo - El tenista español Jaume Munar. - Massimo Paolone / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los octavos de final del torneo de Adelaida, de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura, tras ganar por la vía rápida al alemán Daniel Altmaier (6-3, 6-0), mientras que Paula Badosa no pudo hacer lo propio en el cuadro femenino al caer en tres sets (3-6, 6-3, 6-4) frente a la checa Marie Bouzkova, misma suerte que corrió Jessica Bouzas en el WTA 250 ante la australiana Taylah Preston (6-4, 7-6(4)).

Jaume Munar consiguió su primera victoria de 2026 en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida. El balear se impuso con contundencia al alemán Altmaier, al que apenas permitió ganar tres juegos a lo largo del encuentro, todos ellos en el primer set. Y eso que el partido arrancó con Altmaier rompiendo el saque de Munar y tomando una ventaja de 3-0 en el marcador. Pero la reacción del español fue sobresaliente, logrando seis juegos consecutivos, tres al resto, para adjudicarse el set.

Una superioridad a la que dio continuidad en una segunda manga en la que arrasó. El balear sumó otros seis juegos consecutivos para acabar llevándose el encuentro con un 'rosco' 6-0 en una hora y cinco minutos de juego. Ahora, en octavos se medirá al argentino Francisco Cerúndolo, cabeza de serie número tres del torneo.

En el cuadro femenino, Paula Badosa no pudo hacer lo propio ante la checa Bouzkova. Ambas jugadoras se midieron hace una semana en Brisbane con victoria para la española tras remontar un set en contra, y ahora el devenir del encuentro fue el contrario. Esta vez, Badosa se llevó el primer set por 6-3, pero en el segundo dejó escapar un 'break' a favor y acabó cayendo por 3-6. Ya en el tercer y definitivo set, la checa volvió a dar la vuelta a un set en contra y se llevó el duelo por 6-4.

Además, en el torneo de Hobart, Jessica Bouzas cayó en su debut ante la local Taylah Preston en dos sets (6-4, 7-6(4)). La española no pudo llevarse un primer set en el que mandaron los restos con hasta siete 'break' --tres Bouzas y cuatro Preston--. Las segunda manga también fue muy disputada y acabó resolviéndose en el 'tie break', en el que, de nuevo, la australiana estuvo más certera, cerrando el encuentro por 7-4.