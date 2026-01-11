Sabalenka y Svitolina reinan en Brisbane y Auckland

Aryna Sabalenka con su trofeo de Brisbane - Dave Hunt/AAP/dpa

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la ucraniana Elina Svitolina se han proclamado campeonas de los torneos de Brisbane (Australia) y Auckland, de categoría WTA 500 y 250, después de superar este domingo en sus respectivas finales a la ucraniana Marta Kostyuk (6-4, 6-3) y la china Xinyu Wang (6-3, 7-6(6)).

Sabalenka, vigente campeona del certamen oceánico, alzó su tercer entorchado en la ciudad australiana y el número 22 de su carrera después de una lucha de una hora y 18 minutos ante Kostyuk, que le negó el saludo tras la final y no posó con ella como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, apoyada por Bielorrusia.

Aún así, Sabalenka tuvo unas palabras para ella durante la ceremonia de trofeos. "Quiero empezar felicitando a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Espero que nos volvamos a encontrar muchas más veces en las finales para ofrecer un gran tenis", indicó.

Kostyuk, en cambio, se mostró mucho más reinvindicativa. "Juego todos los días con dolor en el corazón. Miles de personas se encuentran sin luz ni agua caliente ahora mismo. Fuera hace -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario. Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa. Me emocionó mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana", señaló.

Ahora, las dos tenistas se prepararán papa el primer 'Grand Slam' de la temporada, el Abierto de Australia, que comenzará el 18 de enero y en el que Sabalenka ha conseguido reinar en dos ocasiones, aunque perdió la final del año pasado contra la estadounidense Madison Keys.

Mientras, Svitolina conquistó el 19º entorchado de su carrera al imponerse en la final de Auckland, donde ejercía como principal favorita, a Xinyu Wang en una hora y 42 minutos. Con este resultado, olvida las cuatro derrotas consecutivas con las que despidió 2025 y la lesión que sufrió en las Finales de la Billie Jean King Cup.