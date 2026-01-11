Polonia remonta a Suiza para ganar su primera United Cup

Iga Swiatek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski, United Cup - Dan Himbrechts/AAP/dpa

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Polonia se proclamó campeona de la United Cup, torneo mixto de la ATP y la WTA, al superar en la final del Ken Rosewall Arena (Sídney), a pesar de la derrota de Iga Swiatek en el primer punto.

A la tercera fue la vencida para el equipo polaco este domingo en la pista dura australiana, después de perder las dos últimas finales del torneo que cumplió su cuarta edición. Swiatek cedió en el inicio de la final ante Belinda Bencic por 3-6, 6-0, 6-3.

Hubert Hurkacz se impuso después a Stan Wawrinka, quien a sus 40 años afronta su última temporada profesional y cerca estuvo de empezarla a lo grande (6-3, 3-6, 6-3). En el punto definitivo del dobles, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski dieron el título a Polonia.

Por tercera vez esta semana, la pareja polaca sentenció una eliminatoria, poniendo el 5-0 de su equipo en la United Cup, campeones invictos, con un 6-4, 6-3 a unos Bencic y Jakub Paul que tampoco sabían lo que era perder en la cita australiana.