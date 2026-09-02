Jessica Bouzas avanza a segunda ronda del US Open y Kaitlin Quevedo cae en su debut

Archivo - La tenista española Jessica Bouzas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas se ha metido este martes en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras ganar en dos sets a la checa Darja Vidmanova (6-3, 6-4), mientras que su compatriota Kaitlin Quevedo cayó derrotada, también en primera ronda, ante la belga Elise Mertens (6-4, 6-4).

Jessica Bouzas ha superado por segunda vez en su carrera la primera ronda del US Open. Lo ha hecho después de ganar a la checa Vidmanova por la vía rápida, gracias a un partido en el que la gallega estuvo sobresaliente al resto, consiguiendo romper hasta en cinco ocasiones el servicio de su rival. Además, sumó 22 golpes ganadores, uno más de los errores no forzados cometidos.

Todo en un partido en el que Bouzas arrancó mucho mejor que su rival checa, sumando los cuatro primeros juegos del encuentro. Una ventaja que, pese a ceder un 'break' en su siguiente turno de saque, sería suficiente para adjudicarse el primer parcial (6-3). Menos contundente fue la victoria de la gallega en el segundo set, en el que tuvo que remontar un 'break' en contra para acabar imponiéndose por 6-4.

No corrió la misma suerte Kaitlin Quevedo, que fue superada en dos sets por la belga Elise Mertens por un doble 6-4. A la cabeza de serie número 23 del torneo le bastaron dos solitarios juegos al resto, uno en cada manga, para, gracias a un notable nivel con su servicio, llevarse el partido.

Por su parte, Paula Badosa, que volvía a disputar un Grand Slam tras perderse Roland Garros y Wimbledon, tendrá que esperar al día de hoy para sellar su triunfo y pase a la segunda ronda. Y es que, con un marcador de 6-1 y 5-4 (40-40) favorable a la española, el encuentro tuvo que ser detenido por la lluvia. Tampoco pudo disputar su partido, en su caso ni siquiera iniciarlo, el español Rafa Jódar, que se medirá durante la jornada de miércoles ante el chino Yunchaokete Bu.