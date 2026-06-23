Jéssica Bouzas se estrena con victoria en Eastbourne

Archivo - Jéssica Bouzas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas ha superado su estreno en el torneo de Eastbourne (Reino Unidos), de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra, después de imponerse este martes en su partido de primera ronda a la británica Alicia Dudeney (6-0, 6-3).

La gallega, número 48 del mundo, necesitó apenas una hora y 11 minutos para derrotar a la tenista local, a la que endosó un 'rosco' en un primer set en el que sobrevivió a la única pelota de 'break' a la que se enfrentó.

Ya en la segunda manga, la de Vilagarcía de Arousa comenzó quebrando el servicio de su rival, que le respondió devolviéndole el golpe (2-2). Sin embargo, la española se adjudicó los últimos cuatro juegos y cerró la contienda en su primera bola de partido.

Ahora, Bouzas se enfrentará en octavos de final a la ganadora del duelo entre la estadounidense Madison Keys, número 27 del ranking WTA y segunda favorita del certamen británico, y la australiana Talia Gibson, 57ª raqueta mundial.