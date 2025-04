Jessica Bouzas: "Me gusta sentir el respaldo del equipo"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista gallega Jessica Bouzas y la castellonense Sara Sorribes asumen el liderazgo de España esta semana en el RT Torax Arena de Ostrava (Chequia), donde jugarán desde este viernes la fase inicial de grupos de la Billie Jean King Cup frente a Brasil y, el sábado, Chequia.

Bouzas, número 69 del ranking mundial, es por primera vez la número uno del combinado español. "Personalmente creo de debo apoyarme muchísimo en el equipo, porque es una competición en la que vamos todos a una y creo que es algo fundamental, sobre todo para mí porque me gusta sentir ese respaldo", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis.

La pontevedresa de 22 años afrontará su estreno en la competición después de no haber saltado a pista en su anterior convocatoria en Málaga. "Sé que todo el equipo me va a apoyar muchísimo, me va a ayudar en todo momento y me hará sacar esa energía para hacerlo todo lo mejor posible", afirmó.

"Tenía un poco esa incertidumbre de saber cómo iba a ser porque cada pista es diferente y la verdad es que creo que me estoy adaptando bien. Aún nos quedan un par de días más de adaptación y eso es algo positivo", añadió.

Sobre la pista, la capitana Carla Suárez volvió a transmitir buenas sensaciones. "La pista no es excesivamente rápida y eso es algo positivo. Pero bueno, las chicas están en un proceso de adaptación porque vienen de diferentes condiciones", afirmó.

"Con una sola pista no es fácil adaptar los entrenamientos, pero creo que la línea de trabajo está siendo buena. Hay que animarlas en lo máximo posible para que se sientan tranquilas, y sobretodo, puedan dar su máximo en competición que es para lo que estamos aquí", añadió la canaria ante su debut como capitana.

Por su parte, Sara Sorribes incidió también en la importancia de adaptarse a la pista recién llegada de la tierra batida de Bogotá. "Estoy feliz de volver con el equipo. Es una experiencia muy bonita que a mí me encanta, así que estoy agradecida de estar aquí, intentando adaptarme lo más rápido posible. Estoy segura de que todas juntas haremos un muy buen trabajo", afirmó.

"Vengo trabajando bien y me estoy intentando preparar lo mejor posible, como siempre intento hacer. Al ser una competición en equipo y tener el apoyo de mis compañeras, estoy segura de que eso da una fuerza mayor", añadió la castellonense.